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"Без приказа". Странное поведение ВСУ в Донбассе вызвало испуг в США - 28.07.2024, ПРАЙМ
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"Без приказа". Странное поведение ВСУ в Донбассе вызвало испуг в США
"Без приказа". Странное поведение ВСУ в Донбассе вызвало испуг в США - 28.07.2024, ПРАЙМ
"Без приказа". Странное поведение ВСУ в Донбассе вызвало испуг в США
Две украинские бригады самовольно покинули свои позиции к западу от Очеретино, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T15:43+0300
2024-07-28T15:43+0300
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Две украинские бригады самовольно покинули свои позиции к западу от Очеретино, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Два батальона ВСУ были окружены русскими в котле между селами Лозоватское и Прогресс, а затем появились сообщения, что эти войска вышли из района, не подчиняясь приказам украинского командования", — отметил он.По словам эксперта, украинские войска находятся в довольно критическом положении в районе Покровска.Ранее в воскресенье Министерство обороны России сообщило, что российские войска установили контроль над сёлами Прогресс и Евгеновка, расположенными в Донецкой Народной Республике. Село Евгеновка находится в низине у западного края Очеретинских возвышенностей. Прогресс расположен севернее, это один из рубежей обороны Вооружённых сил Украины у реки Волчья. Освобождение этих сёл позволит продолжить наступление на Красноармейск (также известный как Покровск) — ключевой транспортный узел украинской армии в Донбассе.Накануне Минобороны сообщило, что группировка "Центр" освободила село Лозоватское, которое расположено севернее Прогресса.
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украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
15:43 28.07.2024
 
"Без приказа". Странное поведение ВСУ в Донбассе вызвало испуг в США

Меркурис: бригады ВСУ без приказа сбежали с позиций на Покровском направлении

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Две украинские бригады самовольно покинули свои позиции к западу от Очеретино, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Два батальона ВСУ были окружены русскими в котле между селами Лозоватское и Прогресс, а затем появились сообщения, что эти войска вышли из района, не подчиняясь приказам украинского командования", — отметил он.
По словам эксперта, украинские войска находятся в довольно критическом положении в районе Покровска.
Ранее в воскресенье Министерство обороны России сообщило, что российские войска установили контроль над сёлами Прогресс и Евгеновка, расположенными в Донецкой Народной Республике. Село Евгеновка находится в низине у западного края Очеретинских возвышенностей. Прогресс расположен севернее, это один из рубежей обороны Вооружённых сил Украины у реки Волчья.
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Освобождение этих сёл позволит продолжить наступление на Красноармейск (также известный как Покровск) — ключевой транспортный узел украинской армии в Донбассе.
Накануне Минобороны сообщило, что группировка "Центр" освободила село Лозоватское, которое расположено севернее Прогресса.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУСВО
 
 
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