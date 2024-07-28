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"Без приказа". Странное поведение ВСУ в Донбассе вызвало испуг в США

"Без приказа". Странное поведение ВСУ в Донбассе вызвало испуг в США - 28.07.2024, ПРАЙМ

"Без приказа". Странное поведение ВСУ в Донбассе вызвало испуг в США

Две украинские бригады самовольно покинули свои позиции к западу от Очеретино, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T15:43+0300

2024-07-28T15:43+0300

2024-07-28T15:43+0300

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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Две украинские бригады самовольно покинули свои позиции к западу от Очеретино, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Два батальона ВСУ были окружены русскими в котле между селами Лозоватское и Прогресс, а затем появились сообщения, что эти войска вышли из района, не подчиняясь приказам украинского командования", — отметил он.По словам эксперта, украинские войска находятся в довольно критическом положении в районе Покровска.Ранее в воскресенье Министерство обороны России сообщило, что российские войска установили контроль над сёлами Прогресс и Евгеновка, расположенными в Донецкой Народной Республике. Село Евгеновка находится в низине у западного края Очеретинских возвышенностей. Прогресс расположен севернее, это один из рубежей обороны Вооружённых сил Украины у реки Волчья. Освобождение этих сёл позволит продолжить наступление на Красноармейск (также известный как Покровск) — ключевой транспортный узел украинской армии в Донбассе.Накануне Минобороны сообщило, что группировка "Центр" освободила село Лозоватское, которое расположено севернее Прогресса.

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