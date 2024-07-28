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В Раде рассказали о причинах "высокого процента" возвращения в строй ВСУ
В Раде рассказали о причинах "высокого процента" возвращения в строй ВСУ - 28.07.2024, ПРАЙМ
В Раде рассказали о причинах "высокого процента" возвращения в строй ВСУ
Высокий процент возвращения в строй раненых солдат ВСУ связан с массовыми потерями тяжелораненых на этапе эвакуации с поля боя, заявила депутат Верховной Рады... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T19:43+0300
2024-07-28T19:43+0300
2024-07-28T19:51+0300
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Высокий процент возвращения в строй раненых солдат ВСУ связан с массовыми потерями тяжелораненых на этапе эвакуации с поля боя, заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Ранее заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова сообщила, что более 75% военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) возвращаются на поле боя после того, как они были ранены.Как считает Безуглая, такие показатели в официальной статистике связаны с высокой смертностью среди тяжелораненых ещё по пути в стабилизационный пункт. По её мнению, это обусловлено не только трудностями с эвакуацией и интенсивностью боевых действий, но и недостаточно высоким качеством тактической медицины ВСУ, а также недооценкой важности статистики о предоставлении первой доврачебной помощи на поле боя.Ранее Безуглая обвинила во лжи главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. До этого она неоднократно критиковала руководство ВСУ, в частности бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, который был уволен с должности в феврале. Вскоре после этого она заявила, что смена командования украинскими войсками не привела к каким-либо изменениям. Она также утверждала, что Сырский склонен к капитуляции и не верит в победу.
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украина, всу, потери, военные
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, потери, военные
В Раде рассказали о причинах "высокого процента" возвращения в строй ВСУ
Депутат Рады: тяжелораненые солдаты ВСУ массово гибнут на этапе эвакуации
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Высокий процент возвращения в строй раненых солдат ВСУ связан с массовыми потерями тяжелораненых на этапе эвакуации с поля боя, заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
Ранее заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова сообщила, что более 75% военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) возвращаются на поле боя после того, как они были ранены.
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Как считает Безуглая, такие показатели в официальной статистике связаны с высокой смертностью среди тяжелораненых ещё по пути в стабилизационный пункт. По её мнению, это обусловлено не только трудностями с эвакуацией и интенсивностью боевых действий, но и недостаточно высоким качеством тактической медицины ВСУ, а также недооценкой важности статистики о предоставлении первой доврачебной помощи на поле боя.
Ранее Безуглая обвинила во лжи главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. До этого она неоднократно критиковала руководство ВСУ, в частности бывшего главнокомандующего Валерия Залужного, который был уволен с должности в феврале.
Вскоре после этого она заявила, что смена командования украинскими войсками не привела к каким-либо изменениям. Она также утверждала, что Сырский склонен к капитуляции и не верит в победу.