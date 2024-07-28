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"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве - 28.07.2024, ПРАЙМ
"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
Киевский режим демонстрирует странное поведение, осознавая неизбежность своего поражения в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T23:45+0300
2024-07-28T23:45+0300
2024-07-28T23:45+0300
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Киевский режим демонстрирует странное поведение, осознавая неизбежность своего поражения в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Несколько дней назад она (источник из Киева — прим. ред.) рассказала, что украинцы умом понимают, что их ждет поражение, но эмоционально они не готовы с этим смириться", — отметил он.По мнению эксперта, действия киевского режима становятся всё более непоследовательными и запутанными. Аналитик считает, что различные ведомства украинского правительства начинают действовать несогласованно, даже независимо друг от друга.Он подчеркнул, что ситуация на фронте для ВСУ становится "все хуже и хуже", что, как он считает, объясняет странные решения и противоречивые сообщения из Киева.Как сообщило Минобороны, за сутки украинские войска потеряли свыше 1900 человек личного состава, четыре танка и ряд боевых бронированных машин, две боевые машины РСЗО, 23 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники.
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украина, сво, потери, военные
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, потери, военные
"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
Меркурис: Киев понимает, что проиграл в конфликте, но не го
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ.
Киевский режим демонстрирует странное поведение, осознавая неизбежность своего поражения в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге
на YouTube.
"Несколько дней назад она (источник из Киева — прим. ред.) рассказала, что украинцы умом понимают, что их ждет поражение, но эмоционально они не готовы с этим смириться", — отметил он.
По мнению эксперта, действия киевского режима становятся всё более непоследовательными и запутанными. Аналитик считает, что различные ведомства украинского правительства начинают действовать несогласованно, даже независимо друг от друга.
Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации
Он подчеркнул, что ситуация на фронте для ВСУ становится "все хуже и хуже", что, как он считает, объясняет странные решения и противоречивые сообщения из Киева.
Как сообщило Минобороны, за сутки украинские войска потеряли свыше 1900 человек личного состава, четыре танка и ряд боевых бронированных машин, две боевые машины РСЗО, 23 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники.