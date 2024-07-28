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"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве - 28.07.2024, ПРАЙМ
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"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве - 28.07.2024, ПРАЙМ
"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве
Киевский режим демонстрирует странное поведение, осознавая неизбежность своего поражения в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T23:45+0300
2024-07-28T23:45+0300
спецоперация на украине
украина
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военные
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Киевский режим демонстрирует странное поведение, осознавая неизбежность своего поражения в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Несколько дней назад она (источник из Киева — прим. ред.) рассказала, что украинцы умом понимают, что их ждет поражение, но эмоционально они не готовы с этим смириться", — отметил он.По мнению эксперта, действия киевского режима становятся всё более непоследовательными и запутанными. Аналитик считает, что различные ведомства украинского правительства начинают действовать несогласованно, даже независимо друг от друга.Он подчеркнул, что ситуация на фронте для ВСУ становится "все хуже и хуже", что, как он считает, объясняет странные решения и противоречивые сообщения из Киева.Как сообщило Минобороны, за сутки украинские войска потеряли свыше 1900 человек личного состава, четыре танка и ряд боевых бронированных машин, две боевые машины РСЗО, 23 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://1prime.ru/20240728/ukraina-850493521.html
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украина, сво, потери, военные
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, потери, военные
23:45 28.07.2024
 
"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве

Меркурис: Киев понимает, что проиграл в конфликте, но не го

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Киевский режим демонстрирует странное поведение, осознавая неизбежность своего поражения в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Несколько дней назад она (источник из Киева — прим. ред.) рассказала, что украинцы умом понимают, что их ждет поражение, но эмоционально они не готовы с этим смириться", — отметил он.
По мнению эксперта, действия киевского режима становятся всё более непоследовательными и запутанными. Аналитик считает, что различные ведомства украинского правительства начинают действовать несогласованно, даже независимо друг от друга.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации
Вчера, 22:38
Он подчеркнул, что ситуация на фронте для ВСУ становится "все хуже и хуже", что, как он считает, объясняет странные решения и противоречивые сообщения из Киева.
Как сообщило Минобороны, за сутки украинские войска потеряли свыше 1900 человек личного состава, четыре танка и ряд боевых бронированных машин, две боевые машины РСЗО, 23 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОпотеривоенные
 
 
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