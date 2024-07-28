https://1prime.ru/20240728/spetsoperatsiya-850493914.html

"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве

"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве - 28.07.2024, ПРАЙМ

"Все хуже и хуже". На Западе раскрыли, что произошло в Киеве

Киевский режим демонстрирует странное поведение, осознавая неизбежность своего поражения в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T23:45+0300

2024-07-28T23:45+0300

2024-07-28T23:45+0300

спецоперация на украине

украина

сво

потери

военные

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/81/843028146_0:54:1042:640_1920x0_80_0_0_36fe2d612461edc95ab3826f14a8a5d2.jpg

МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Киевский режим демонстрирует странное поведение, осознавая неизбежность своего поражения в конфликте, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Несколько дней назад она (источник из Киева — прим. ред.) рассказала, что украинцы умом понимают, что их ждет поражение, но эмоционально они не готовы с этим смириться", — отметил он.По мнению эксперта, действия киевского режима становятся всё более непоследовательными и запутанными. Аналитик считает, что различные ведомства украинского правительства начинают действовать несогласованно, даже независимо друг от друга.Он подчеркнул, что ситуация на фронте для ВСУ становится "все хуже и хуже", что, как он считает, объясняет странные решения и противоречивые сообщения из Киева.Как сообщило Минобороны, за сутки украинские войска потеряли свыше 1900 человек личного состава, четыре танка и ряд боевых бронированных машин, две боевые машины РСЗО, 23 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://1prime.ru/20240728/ukraina-850493521.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сво, потери, военные