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Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте - 28.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте
Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте - 28.07.2024, ПРАЙМ
Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте
Владимир Зеленский должен сосредоточиться на сложной ситуации на фронте, а не на предвыборной кампании в США, заявил американский политолог Джон Миршаймер в... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T16:44+0300
2024-07-28T16:45+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
сша
потери
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен сосредоточиться на сложной ситуации на фронте, а не на предвыборной кампании в США, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я думаю, что Зеленский должен подготовиться к возможности избрания Трампа, но, что более важно, он должен принять во внимание катастрофическою ситуацию на поле боя, независимо от того, будет ли избран Трамп или Камала Харрис", — отметил он.По словам профессора, ВСУ находятся в катастрофическом положении. Миршаймер добавил, что после президентских выборов в США их ситуация только ухудшится.По информации Министерства обороны, опубликованной в субботу, общие потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1910 человек личного состава. Также были уничтожены 14 танков, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 единиц специальной военной автомобильной техники.
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украина, владимир зеленский, сша, потери
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, США, потери
16:44 28.07.2024 (обновлено: 16:45 28.07.2024)
 
Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте

Миршаймер: Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен сосредоточиться на сложной ситуации на фронте, а не на предвыборной кампании в США, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Я думаю, что Зеленский должен подготовиться к возможности избрания Трампа, но, что более важно, он должен принять во внимание катастрофическою ситуацию на поле боя, независимо от того, будет ли избран Трамп или Камала Харрис", — отметил он.
По словам профессора, ВСУ находятся в катастрофическом положении. Миршаймер добавил, что после президентских выборов в США их ситуация только ухудшится.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
"Без приказа". Странное поведение ВСУ в Донбассе вызвало испуг в США
15:43
По информации Министерства обороны, опубликованной в субботу, общие потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1910 человек личного состава. Также были уничтожены 14 танков, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 единиц специальной военной автомобильной техники.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийСШАпотери
 
 
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