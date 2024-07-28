https://1prime.ru/20240728/ukraina-850491355.html

Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте

Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте - 28.07.2024, ПРАЙМ

Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте

Владимир Зеленский должен сосредоточиться на сложной ситуации на фронте, а не на предвыборной кампании в США, заявил американский политолог Джон Миршаймер в... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T16:44+0300

2024-07-28T16:44+0300

2024-07-28T16:45+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

сша

потери

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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Владимир Зеленский должен сосредоточиться на сложной ситуации на фронте, а не на предвыборной кампании в США, заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я думаю, что Зеленский должен подготовиться к возможности избрания Трампа, но, что более важно, он должен принять во внимание катастрофическою ситуацию на поле боя, независимо от того, будет ли избран Трамп или Камала Харрис", — отметил он.По словам профессора, ВСУ находятся в катастрофическом положении. Миршаймер добавил, что после президентских выборов в США их ситуация только ухудшится.По информации Министерства обороны, опубликованной в субботу, общие потери украинских войск за минувшие сутки составили до 1910 человек личного состава. Также были уничтожены 14 танков, 30 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 29 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://1prime.ru/20240728/spetsoperatsiya-850490751.html

украина

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украина, владимир зеленский, сша, потери