https://1prime.ru/20240728/ukraina-850493089.html

"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине

"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине - 28.07.2024, ПРАЙМ

"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине

Украина уже не может изменить своего положения и избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T20:32+0300

2024-07-28T20:32+0300

2024-07-28T20:32+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украина уже не может изменить своего положения и избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.Он отметил, что состояние Украины сравнимо с четвертой стадией рака, но при этом с надеждой "услышать хорошие новости"."Знаете, рак делает свое дело, и вы умрете через полгода или три месяца — такая ситуация на Украине", — отметил он.По словам аналитика, военные действия будут продолжаться, но, в конце концов, положение ВСУ станет настолько тяжёлым, что им придётся сдаться. Как сообщило Минобороны в воскресенье, за сутки украинские войска потеряли до 1930 человек личного состава, четыре танка и другие боевые бронированные машины, две боевые машины РСЗО, 23 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://1prime.ru/20240728/spetsoperatsiya-850492801.html

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украина, сво, всу