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"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине
"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине - 28.07.2024, ПРАЙМ
"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине
Украина уже не может изменить своего положения и избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T20:32+0300
2024-07-28T20:32+0300
2024-07-28T20:32+0300
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Украина уже не может изменить своего положения и избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.Он отметил, что состояние Украины сравнимо с четвертой стадией рака, но при этом с надеждой "услышать хорошие новости"."Знаете, рак делает свое дело, и вы умрете через полгода или три месяца — такая ситуация на Украине", — отметил он.По словам аналитика, военные действия будут продолжаться, но, в конце концов, положение ВСУ станет настолько тяжёлым, что им придётся сдаться. Как сообщило Минобороны в воскресенье, за сутки украинские войска потеряли до 1930 человек личного состава, четыре танка и другие боевые бронированные машины, две боевые машины РСЗО, 23 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники.
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украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
"Через шесть месяцев". В США неожиданно высказались об Украине
Джонсон: положение Украины сопоставимо с четвертой стадией рака
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Украина уже не может изменить своего положения и избежать поражения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive
.
Он отметил, что состояние Украины сравнимо с четвертой стадией рака, но при этом с надеждой "услышать хорошие новости".
"Знаете, рак делает свое дело, и вы умрете через полгода или три месяца — такая ситуация на Украине", — отметил он.
По словам аналитика, военные действия будут продолжаться, но, в конце концов, положение ВСУ станет настолько тяжёлым, что им придётся сдаться.
В Раде рассказали о причинах "высокого процента" возвращения в строй ВСУ
Как сообщило Минобороны в воскресенье, за сутки украинские войска потеряли до 1930 человек личного состава, четыре танка и другие боевые бронированные машины, две боевые машины РСЗО, 23 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 28 единиц специальной военной автомобильной техники.