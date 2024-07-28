https://1prime.ru/20240728/ukraina-850493390.html

"Развал фронта". В Германии забили тревогу из-за ЧП на Украине

"Развал фронта". В Германии забили тревогу из-за ЧП на Украине - 28.07.2024, ПРАЙМ

"Развал фронта". В Германии забили тревогу из-за ЧП на Украине

Если ВСУ потеряют контроль над Мирноградом, это может привести к развалу фронта, пишет Zeit. | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T21:57+0300

2024-07-28T21:57+0300

2024-07-28T21:57+0300

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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Если ВСУ потеряют контроль над Мирноградом, это может привести к развалу фронта, пишет Zeit."Мирноград находится на главной линии снабжения между Покровском и Часов Яром, и от неё зависит большая часть логистики ВСУ в этом регионе. Если контроль над городом окажется в руках российских сил и линия снабжения будет перерезана, это может привести к краху фронта на Украине", — говорится в материале.Автор статьи указывает, что без хорошо организованной логистики положение украинских войск может существенно измениться. Он также отмечает, что ситуация для украинских военных на двух из трёх наиболее важных участков фронта значительно ухудшилась из-за российского наступления.Однако еще более сложная ситуация наблюдается на западе, в районе Покровска. Российские войска, наступающие в этом направлении, смогли занять посёлок Прогресс и, по всей видимости, почти полностью окружили украинские позиции к северу от него.

https://1prime.ru/20240728/ukraina-850493089.html

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