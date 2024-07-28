https://1prime.ru/20240728/ukraina-850493521.html
Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации
Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации - 28.07.2024, ПРАЙМ
Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации
С 1 августа некоторые украинцы лишатся права на отсрочку от мобилизации, сообщает издание "Страна.ua". | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T22:38+0300
2024-07-28T22:38+0300
2024-07-28T22:38+0300
спецоперация на украине
украина
мобилизация
мобилизация на украине
насильственная мобилизация на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. С 1 августа некоторые украинцы лишатся права на отсрочку от мобилизации, сообщает издание "Страна.ua".С 1 августа отсрочку от мобилизации не будут предоставлять студентам и аспирантам заочной и вечерней формы обучения, а также тем, кто получает высшее образование не впервые.Кроме того, ограничение не будет распространяться на мужчин с тремя и более детьми, отцов-одиночек, а также на тех, кто ухаживает за супругой с третьей группой инвалидности или другими людьми с первой или второй группой инвалидности.Также отсрочку от призыва лишатся сотрудники предприятий Министерства обороны и неполнородные братья погибших на войне. Право на отсрочку есть только у близких родственников.Ранее Одесский областной военкомат сообщил о возможной мобилизации в ВСУ мужчин младше 25 лет.
https://1prime.ru/20240727/mobilizatsiya-850477067.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, мобилизация, мобилизация на украине, насильственная мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация, мобилизация на Украине, насильственная мобилизация на Украине
Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации
Страна.ua: ряд украинцев потеряет отсрочку от мобилизации с 1 августа
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ.
С 1 августа некоторые украинцы лишатся права на отсрочку от мобилизации, сообщает издание "Страна.ua
".
С 1 августа отсрочку от мобилизации не будут предоставлять студентам и аспирантам заочной и вечерней формы обучения, а также тем, кто получает высшее образование не впервые.
Кроме того, ограничение не будет распространяться на мужчин с тремя и более детьми, отцов-одиночек, а также на тех, кто ухаживает за супругой с третьей группой инвалидности или другими людьми с первой или второй группой инвалидности.
Песков прокомментировал вопрос о мобилизации в России
Также отсрочку от призыва лишатся сотрудники предприятий Министерства обороны и неполнородные братья погибших на войне. Право на отсрочку есть только у близких родственников.
Ранее Одесский областной военкомат сообщил о возможной мобилизации в ВСУ мужчин младше 25 лет.