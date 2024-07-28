https://1prime.ru/20240728/ukraina-850493521.html

Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации

Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации - 28.07.2024, ПРАЙМ

Некоторые категории украинцев потеряют отсрочку от мобилизации

С 1 августа некоторые украинцы лишатся права на отсрочку от мобилизации, сообщает издание "Страна.ua". | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T22:38+0300

2024-07-28T22:38+0300

2024-07-28T22:38+0300

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украина

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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. С 1 августа некоторые украинцы лишатся права на отсрочку от мобилизации, сообщает издание "Страна.ua".С 1 августа отсрочку от мобилизации не будут предоставлять студентам и аспирантам заочной и вечерней формы обучения, а также тем, кто получает высшее образование не впервые.Кроме того, ограничение не будет распространяться на мужчин с тремя и более детьми, отцов-одиночек, а также на тех, кто ухаживает за супругой с третьей группой инвалидности или другими людьми с первой или второй группой инвалидности.Также отсрочку от призыва лишатся сотрудники предприятий Министерства обороны и неполнородные братья погибших на войне. Право на отсрочку есть только у близких родственников.Ранее Одесский областной военкомат сообщил о возможной мобилизации в ВСУ мужчин младше 25 лет.

https://1prime.ru/20240727/mobilizatsiya-850477067.html

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