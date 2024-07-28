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Bloomberg назвал кандидатов в вице-президенты США от Демократической партии - 28.07.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg назвал кандидатов в вице-президенты США от Демократической партии
Bloomberg назвал кандидатов в вице-президенты США от Демократической партии - 28.07.2024, ПРАЙМ
Bloomberg назвал кандидатов в вице-президенты США от Демократической партии
В шорт-лист возможных партнеров Камалы Харрис на президентских выборах включены сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T08:09+0300
2024-07-28T08:17+0300
политика
камала харрис
кандидаты
партнеры
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. В шорт-лист возможных партнеров Камалы Харрис на президентских выборах включены сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц. Об этом сообщает информагентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.Как пишет Bloomberg, "люди, знакомые с процессом, говорят, что обозначился шорт-лист, включающий трех избранных чиновников с общенациональным авторитетом: сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц".При этом в Bloomberg обратили внимание, что большинство кандидатов в партнеры Харрис по выборам являются белокожими мужчинами "с центристскими наклонностям". Агентство отмечает, что эти претенденты-центристы способны помочь Харрис склонить на свою сторону избирателей в колеблющихся штатах и привлечь финансовых доноров. Вместе с тем агентство сообщает, что в числе рассматриваемых претендентов фигурируют министры торговли и транспорта - соответственно, Джина Раймондо и Пит Буттиджич.
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камала харрис, кандидаты, партнеры
Политика, Камала Харрис, Кандидаты, партнеры
08:09 28.07.2024 (обновлено: 08:17 28.07.2024)
 
Bloomberg назвал кандидатов в вице-президенты США от Демократической партии

Bloomberg: в шорт-лист возможных партнеров Харрис вошли Келли, Шапиро и Уолц

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 28 июл - ПРАЙМ. В шорт-лист возможных партнеров Камалы Харрис на президентских выборах включены сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц. Об этом сообщает информагентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.
Как пишет Bloomberg, "люди, знакомые с процессом, говорят, что обозначился шорт-лист, включающий трех избранных чиновников с общенациональным авторитетом: сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц".
При этом в Bloomberg обратили внимание, что большинство кандидатов в партнеры Харрис по выборам являются белокожими мужчинами "с центристскими наклонностям". Агентство отмечает, что эти претенденты-центристы способны помочь Харрис склонить на свою сторону избирателей в колеблющихся штатах и привлечь финансовых доноров.
Вместе с тем агентство сообщает, что в числе рассматриваемых претендентов фигурируют министры торговли и транспорта - соответственно, Джина Раймондо и Пит Буттиджич.
 
ПолитикаКамала ХаррисКандидатыпартнеры
 
 
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