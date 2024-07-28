https://1prime.ru/20240728/zelenskiy-850491972.html

"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации

"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации - 28.07.2024, ПРАЙМ

"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации

Урегулировать конфликт можно путем капитуляции Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T18:15+0300

2024-07-28T18:15+0300

2024-07-28T18:15+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

конфликт

сво

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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Урегулировать конфликт можно путем капитуляции Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."У Зеленского осталось два пути: или политическое урегулирование, или смерть. Да, он пытается найти его. Все просто: это капитуляция", — отметил он.Бывший аналитик заявил, что ВС России не несут таких потерь, как ВСУ. Также, по его словам, внутри страны Москва не сталкивается с серьёзными политическими беспорядками. Джонсон отметил, что российские войска продолжают наступление на передовой и освобождают всё больше территорий.Ранее в воскресенье Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска установили контроль над сёлами Прогресс и Евгеновка, расположенными в Донецкой Народной Республике. Село Евгеновка находится в низине у западного края Очеретинских возвышенностей. Прогресс расположен севернее, это один из рубежей обороны Вооружённых сил Украины у реки Волчья.

https://1prime.ru/20240728/spetsoperatsiya-850490882.html

украина

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украина, владимир зеленский, конфликт, сво