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"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации - 28.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240728/zelenskiy-850491972.html
"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации
"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации - 28.07.2024, ПРАЙМ
"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации
Урегулировать конфликт можно путем капитуляции Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T18:15+0300
2024-07-28T18:15+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
конфликт
сво
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Урегулировать конфликт можно путем капитуляции Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."У Зеленского осталось два пути: или политическое урегулирование, или смерть. Да, он пытается найти его. Все просто: это капитуляция", — отметил он.Бывший аналитик заявил, что ВС России не несут таких потерь, как ВСУ. Также, по его словам, внутри страны Москва не сталкивается с серьёзными политическими беспорядками. Джонсон отметил, что российские войска продолжают наступление на передовой и освобождают всё больше территорий.Ранее в воскресенье Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска установили контроль над сёлами Прогресс и Евгеновка, расположенными в Донецкой Народной Республике. Село Евгеновка находится в низине у западного края Очеретинских возвышенностей. Прогресс расположен севернее, это один из рубежей обороны Вооружённых сил Украины у реки Волчья.
https://1prime.ru/20240728/spetsoperatsiya-850490882.html
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украина, владимир зеленский, конфликт, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, конфликт, СВО
18:15 28.07.2024
 
"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации

Джонсон: у Зеленского остался только один путь - капитуляция

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский и Владимир Зеленский
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Урегулировать конфликт можно путем капитуляции Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"У Зеленского осталось два пути: или политическое урегулирование, или смерть. Да, он пытается найти его. Все просто: это капитуляция", — отметил он.
Бывший аналитик заявил, что ВС России не несут таких потерь, как ВСУ. Также, по его словам, внутри страны Москва не сталкивается с серьёзными политическими беспорядками.
Джонсон отметил, что российские войска продолжают наступление на передовой и освобождают всё больше территорий.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ
16:17
Ранее в воскресенье Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска установили контроль над сёлами Прогресс и Евгеновка, расположенными в Донецкой Народной Республике. Село Евгеновка находится в низине у западного края Очеретинских возвышенностей. Прогресс расположен севернее, это один из рубежей обороны Вооружённых сил Украины у реки Волчья.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийконфликтСВО
 
 
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