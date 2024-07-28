https://1prime.ru/20240728/zelenskiy-850491972.html
"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации
"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации - 28.07.2024, ПРАЙМ
"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации
Урегулировать конфликт можно путем капитуляции Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T18:15+0300
2024-07-28T18:15+0300
2024-07-28T18:15+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
конфликт
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/84/843028408_0:55:1043:641_1920x0_80_0_0_a217f47ae037a3969be422c763371fbc.jpg
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Урегулировать конфликт можно путем капитуляции Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."У Зеленского осталось два пути: или политическое урегулирование, или смерть. Да, он пытается найти его. Все просто: это капитуляция", — отметил он.Бывший аналитик заявил, что ВС России не несут таких потерь, как ВСУ. Также, по его словам, внутри страны Москва не сталкивается с серьёзными политическими беспорядками. Джонсон отметил, что российские войска продолжают наступление на передовой и освобождают всё больше территорий.Ранее в воскресенье Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска установили контроль над сёлами Прогресс и Евгеновка, расположенными в Донецкой Народной Республике. Село Евгеновка находится в низине у западного края Очеретинских возвышенностей. Прогресс расположен севернее, это один из рубежей обороны Вооружённых сил Украины у реки Волчья.
https://1prime.ru/20240728/spetsoperatsiya-850490882.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/84/843028408_57:0:984:695_1920x0_80_0_0_e25074c5f39f229cd712e8f40584bb97.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, конфликт, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, конфликт, СВО
"Это капитуляция". В США сделали заявление о спецоперации
Джонсон: у Зеленского остался только один путь - капитуляция
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости.
Урегулировать конфликт можно путем капитуляции Украины, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works
.
"У Зеленского осталось два пути: или политическое урегулирование, или смерть. Да, он пытается найти его. Все просто: это капитуляция", — отметил он.
Бывший аналитик заявил, что ВС России не несут таких потерь, как ВСУ. Также, по его словам, внутри страны Москва не сталкивается с серьёзными политическими беспорядками.
Джонсон отметил, что российские войска продолжают наступление на передовой и освобождают всё больше территорий.
В США забеспокоились из-за эффективной тактики российской армии против ВСУ
Ранее в воскресенье Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска установили контроль над сёлами Прогресс и Евгеновка, расположенными в Донецкой Народной Республике. Село Евгеновка находится в низине у западного края Очеретинских возвышенностей. Прогресс расположен севернее, это один из рубежей обороны Вооружённых сил Украины у реки Волчья.