https://1prime.ru/20240728/zelenskiy-850492648.html

СМИ: Зеленский анонсировал подготовку к "мирному плану"

СМИ: Зеленский анонсировал подготовку к "мирному плану" - 28.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: Зеленский анонсировал подготовку к "мирному плану"

Украина планирует провести детальное обсуждение вопросов, связанных с территориальной целостностью, а до конца ноября в Киеве будет разработан план действий по... | 28.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-28T19:14+0300

2024-07-28T19:14+0300

2024-07-28T19:14+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

мирные переговоры

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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Украина планирует провести детальное обсуждение вопросов, связанных с территориальной целостностью, а до конца ноября в Киеве будет разработан план действий по достижению мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NHK. В сообщении телеканала говорится, что Зеленский объявил о будущем обсуждении вопросов территориальной целостности, а также подготовку мирного плана к ноябрю 2024 года.Владимир Зеленский не сообщил, с какими именно странами Украина планирует начать переговоры. Он также отметил, что поддерживает связь с командой бывшего президента США Дональда Трампа. Ранее он говорил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по Украине, который состоится в ноябре.В начале июля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин в комментарии РИА Новости относительно возможного нового саммита по Украине заявил, что Россия не приемлет ультиматумов и не планирует участвовать в подобных мероприятиях.

https://1prime.ru/20240728/ukraina-850491355.html

украина

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украина, владимир зеленский, мирные переговоры