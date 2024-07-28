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СМИ: Зеленский анонсировал подготовку к "мирному плану" - 28.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240728/zelenskiy-850492648.html
СМИ: Зеленский анонсировал подготовку к "мирному плану"
СМИ: Зеленский анонсировал подготовку к "мирному плану" - 28.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Зеленский анонсировал подготовку к "мирному плану"
Украина планирует провести детальное обсуждение вопросов, связанных с территориальной целостностью, а до конца ноября в Киеве будет разработан план действий по... | 28.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-28T19:14+0300
2024-07-28T19:14+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
мирные переговоры
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Украина планирует провести детальное обсуждение вопросов, связанных с территориальной целостностью, а до конца ноября в Киеве будет разработан план действий по достижению мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NHK. В сообщении телеканала говорится, что Зеленский объявил о будущем обсуждении вопросов территориальной целостности, а также подготовку мирного плана к ноябрю 2024 года.Владимир Зеленский не сообщил, с какими именно странами Украина планирует начать переговоры. Он также отметил, что поддерживает связь с командой бывшего президента США Дональда Трампа. Ранее он говорил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по Украине, который состоится в ноябре.В начале июля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин в комментарии РИА Новости относительно возможного нового саммита по Украине заявил, что Россия не приемлет ультиматумов и не планирует участвовать в подобных мероприятиях.
https://1prime.ru/20240728/ukraina-850491355.html
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украина, владимир зеленский, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, мирные переговоры
19:14 28.07.2024
 
СМИ: Зеленский анонсировал подготовку к "мирному плану"

NHK: Киев начнет обсуждение вопросов территориальной целостности

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Украина планирует провести детальное обсуждение вопросов, связанных с территориальной целостностью, а до конца ноября в Киеве будет разработан план действий по достижению мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NHK.
В сообщении телеканала говорится, что Зеленский объявил о будущем обсуждении вопросов территориальной целостности, а также подготовку мирного плана к ноябрю 2024 года.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2024
Зеленскому сообщили пугающие новости о катастрофе на фронте
16:44
Владимир Зеленский не сообщил, с какими именно странами Украина планирует начать переговоры. Он также отметил, что поддерживает связь с командой бывшего президента США Дональда Трампа. Ранее он говорил, что представители России должны присутствовать на втором саммите по Украине, который состоится в ноябре.
В начале июля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин в комментарии РИА Новости относительно возможного нового саммита по Украине заявил, что Россия не приемлет ультиматумов и не планирует участвовать в подобных мероприятиях.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир Зеленскиймирные переговоры
 
 
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