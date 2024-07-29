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Уже не как прежде: Банк России ужесточает политику

Уже не как прежде: Банк России ужесточает политику - 29.07.2024, ПРАЙМ

Уже не как прежде: Банк России ужесточает политику

В пятницу, 26 июля, по итогам дня торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,67%, до 87,00 руб., евро/рубль - на 1,15%, до... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T08:53+0300

2024-07-29T08:53+0300

2024-07-29T08:53+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 26 июля, по итогам дня торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,67%, до 87,00 руб., евро/рубль - на 1,15%, до 94,34 руб., юань/рубль - на 0,67%, до 11,85 руб. Центральный банк России повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 15,5 копейки, до 85,565 руб.за доллар. Курс евро был увеличен на 9,3 копейки, до 93,2641 руб. за евро. Торги начались с ослабления рубля. После оглашения решения ЦБ России по ставке и падения цен на нефть курс доллара вырос до 87,43 руб. ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18%, что соответствовало ожиданиям рынка. Регулятор объяснил это решение ускорением инфляции, которая значительно превысила апрельский прогноз Банка России. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что рассматривались варианты сохранения ставки на уровне 16% и более существенного повышения до 19-20%. Новый прогноз ЦБ не предполагает снижения ставки в текущем году и допускает ее дальнейшее повышение. Это был удар по длинным облигациям. Влияние решения на курс рубля было ограниченным, так как в настоящее время курс определяется на внебиржевом рынке. Пара доллар/рубль стабильна в диапазоне 85,00 - 90,50 руб. С одной стороны, предложение на рынке поддерживается экспортерами. С другой стороны, давление на рубль исходит от снижения цен на нефть. Цены на нефть снижаются, завершая в минусе третью неделю подряд. За неделю баррель Brent подешевел на 3,62%, до $79,61. Основное падение пришлось на пятницу. Основное давление на нефтяной рынок оказывают ожидания снижения спроса в Китае из-за ослабления роста экономики страны. Общее потребление нефтепродуктов в Китае во второй половине года может снизиться на 3,8%. Дополнительным фактором, влияющим на нефтяной рынок, являются надежды трейдеров на прогресс в переговорах между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Не первый раз появляются такие надежды. Видимо, кому-то выгодно сохранять конфликт для зарабатывания денег на рынках через торговых роботов в ограниченных диапазонах. Сходили в одну сторону, можно двигаться в другую. В понедельник, 29 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $80,51. Нефть торгуется в боковом тренде с середины сентября 2023 года со средней ценой $84 за баррель. Вряд ли что изменится в ближайшее время. Цена остается в диапазоне $72,33 - $95,91 более трех месяцев. Внутри него ценовая формация сужается и имеет границы $78,26 - $89,23 за баррель Brent. Цена скорректировалась на 76,4% к росту с $76,79 до $87,92. Если покупатели смогут развернуть цену в течение двух дней, то вполне вероятно увидеть восстановление до $84,40. Если нет, то ждем тест уровня $78,26. Что касается рубля, то он продолжит торговаться в ограниченных диапазонах по отношению к иностранным валютам. По моим оценкам, курс доллара сохранит колебания в диапазоне 85-88 руб. Индекс Мосбиржи снизился на 1,58%, до 2993,23 п., индекс РТС - на 1,76%, до 1102,01 п. Российский фондовый рынок находится пока в слабой позиции, и индекс IMOEX может пробить недавний минимум 2879 п.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, акции, нефть, ставка банка россии