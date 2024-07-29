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Четыре новинки параллельного импорта, способные подвинуть китайцев

Четыре новинки параллельного импорта, способные подвинуть китайцев - 29.07.2024, ПРАЙМ

Четыре новинки параллельного импорта, способные подвинуть китайцев

Повышение утильсбора с 1 апреля сократило ввоз автомобилей по параллельному импорту. Кроме того, дилеров обязывают предоставлять гарантию на ввозимые авто, а... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T13:05+0300

2024-07-29T13:05+0300

2024-07-29T13:05+0300

авто

спрос на легковые авто

импорт подержанных авто

экспорт корейских авто

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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Повышение утильсбора с 1 апреля сократило ввоз автомобилей по параллельному импорту. Кроме того, дилеров обязывают предоставлять гарантию на ввозимые авто, а также торговать запчастями. Несмотря на эти препоны, спрос на ушедшие марки сохраняется. Несколько удачных моделей, которые предлагают сейчас дилеры, назвал эксперт издания "За рулем".Среди них – компактный пятидверный хэтчбек Suzuki Baleno, который собирают в Японии и в Индии. Модель вышла в 2022 году и в России стоит от 2,5 миллиона рублей – за машины текущего года. Прошлогоднюю можно купить дешевле.К нам он поступает в глобальной версии с двигателем 1,5 и четырехступенчатым гидроавтоматом Aisin TW-40LE. В салонах представлена максимальная комплектация, предполагающая климат, круиз-контроль и 9-дюймовый дисплей. Плюс у Suzuki сохраняется репутация надежных машин, что вкупе с ценой делает Baleno интересным вариантом для покупателей.Еще одна новинка – бюджетный седан Chevrolet Onix. По размерам он чуть крупнее Lada Vesta, а по стоимости лишь немного дороже – от 1,7 до 2,2 миллиона рублей в зависимости от комплектации. Оснащение вполне достойно для бюджетника – в продвинутых версиях предусмотрена камера заднего вида и даже круиз-контроль.Предлагают два варианта двигателя семейства CSS Prime – атмосферный 1,2 литра (90 л.с.) и турбированный – 132 л.с. В первом случае он дополняется механикой, во втором – шестиступенчатым автоматом 6T40, знакомый нам по разным версиям Opel и Chevrolet. Он вполне неплох и ремонтопригоден, пишет автор публикации.Популярный кроссовер Hyundai Santa Fe в пятом поколении официально к нам не пришел, но дилеры подсуетились – в салонах можно приобрести узбекские и южнокорейские версии. Самая доступная версия начинается с двигателя G4KN 2.5 (194 л.с.) в паре с восьмиступенчатым автоматом. Есть и турбированная версия.Кроссовер предлагают в богатом оснащении - двухзонный климат-контроль, десять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и многое другое. Но и цена стартует от 5,7 миллиона рублей.Samsung QM6 мы когда-то знали, как Renault Koleos. Сейчас нам предлагают обновленную версию южнокорейского производства по цене от 3 миллионов рублей. Но это не Renault, и не Samsung – в основе лежит китайский Geely Monjaro с двигателем MR20DD (144 л.с.) и вариатором Jatco.По оснащению это обычный массовый городской кроссовер, в базовой комплектации которого уже заложен весь необходимый минимум комфорта. Да и цена вполне сопоставима с китайскими моделями. Это делает его вполне популярным на родине.

https://1prime.ru/20240729/pyaterka--850502555.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, импорт подержанных авто, экспорт корейских авто