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Власти ДНР планируют развивать туризм и пионерлагеря на Азовском море
Власти ДНР планируют развивать туризм и пионерлагеря на Азовском море - 29.07.2024, ПРАЙМ
Власти ДНР планируют развивать туризм и пионерлагеря на Азовском море
Стратегия развития Азовской акватории до 204о года предполагает привлечение туристов и рост рыбного хозяйства, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T15:05+0300
2024-07-29T15:05+0300
2024-07-29T15:13+0300
азовское море
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Стратегия развития Азовской акватории до 204о года предполагает привлечение туристов и рост рыбного хозяйства, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. На встрече с главой российского государства он отметил, что не совсем типичное направление для региона, однако рекреационная составляющая Азовского моря действительно недооценена. "В советский период сколько пионерских лагерей было, это же не зря было сделано. И сейчас мы можем это все вернуть", - добавил глава республики.Пушилин также заявил, что средняя зарплата в Донецкой народной республике выросла почти на 40 процентов.
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азовское море, днр, денис пушилин, туристы, рыбное хозяйство, россия, новые регионы, новые регионы рф
Азовское море, ДНР, Денис Пушилин, туристы, рыбное хозяйство, РОССИЯ, новые регионы, новые регионы РФ
Власти ДНР планируют развивать туризм и пионерлагеря на Азовском море
Пушилин: развитие туризма и рыбного хозяйства запланировано на Азовском море