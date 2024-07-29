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Власти ДНР планируют развивать туризм и пионерлагеря на Азовском море - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Власти ДНР планируют развивать туризм и пионерлагеря на Азовском море
Власти ДНР планируют развивать туризм и пионерлагеря на Азовском море - 29.07.2024, ПРАЙМ
Власти ДНР планируют развивать туризм и пионерлагеря на Азовском море
Стратегия развития Азовской акватории до 204о года предполагает привлечение туристов и рост рыбного хозяйства, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T15:05+0300
2024-07-29T15:13+0300
азовское море
днр
денис пушилин
туристы
рыбное хозяйство
россия
новые регионы
новые регионы рф
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Стратегия развития Азовской акватории до 204о года предполагает привлечение туристов и рост рыбного хозяйства, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. На встрече с главой российского государства он отметил, что не совсем типичное направление для региона, однако рекреационная составляющая Азовского моря действительно недооценена. "В советский период сколько пионерских лагерей было, это же не зря было сделано. И сейчас мы можем это все вернуть", - добавил глава республики.Пушилин также заявил, что средняя зарплата в Донецкой народной республике выросла почти на 40 процентов.
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азовское море, днр, денис пушилин, туристы, рыбное хозяйство, россия, новые регионы, новые регионы рф
Азовское море, ДНР, Денис Пушилин, туристы, рыбное хозяйство, РОССИЯ, новые регионы, новые регионы РФ
15:05 29.07.2024 (обновлено: 15:13 29.07.2024)
 
Власти ДНР планируют развивать туризм и пионерлагеря на Азовском море

Пушилин: развитие туризма и рыбного хозяйства запланировано на Азовском море

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдых на побережье Азовского моря
Отдых на побережье Азовского моря - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Стратегия развития Азовской акватории до 204о года предполагает привлечение туристов и рост рыбного хозяйства, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
На встрече с главой российского государства он отметил, что не совсем типичное направление для региона, однако рекреационная составляющая Азовского моря действительно недооценена. "В советский период сколько пионерских лагерей было, это же не зря было сделано. И сейчас мы можем это все вернуть", - добавил глава республики.
Пушилин также заявил, что средняя зарплата в Донецкой народной республике выросла почти на 40 процентов.
Глава ДНР Денис Пушилин - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
Пушилин заявил о росте зарплат в Донбассе на 40 процентов
14:45
 
Азовское мореДНРДенис Пушилинтуристырыбное хозяйствоРОССИЯновые регионыновые регионы РФ
 
 
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