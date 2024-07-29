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Эксперт научил, как продлить жизнь двигателя. Основные правила - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Эксперт научил, как продлить жизнь двигателя. Основные правила
Эксперт научил, как продлить жизнь двигателя. Основные правила - 29.07.2024, ПРАЙМ
Эксперт научил, как продлить жизнь двигателя. Основные правила
Современные автомобили отличаются качественным материалом кузова, двигатель же остается слабым местом транспортных средств. Есть несколько правил, которые... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T16:23+0300
2024-07-29T16:32+0300
эксплуатация
двигатель
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Современные автомобили отличаются качественным материалом кузова, двигатель же остается слабым местом транспортных средств. Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать водителю, чтобы отсрочить дорогостоящий ремонт или покупку нового мотора, рассказал эксперт журнала "За рулем".Прежде всего, отмечает эксперт, для сохранения двигателя в хорошем состоянии необходимо соблюдать правила его эксплуатации. Так, в холодное время года категорически запрещено давать большую нагрузку на холодный двигатель, так как это приводит к быстрому износу деталей и повреждениям стенок цилиндра. Также нельзя резко останавливать двигатель после длительной работы в жаркую погоду. Это может грозить ему термошоком. Прежде чем прекратить его работу, стоит подождать пару минут.Еще одним важным правилом является заправка подходящим автомобилю бензином. Лучше всего заправлять транспортное средство топливом с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также нужно обращать внимание на фракционный состав бензина.Качественное и своевременное техническое обслуживание аппарата может дольше сохранить его в рабочем состоянии. Так, важно вовремя менять свечи зажигания и моторное масло, а также тщательно подходить к выбору последнего. Еще одна деталь, которая очень важна для работы мотора - чистый воздушный фильтр, который способен качественно очистить воздух для двигателя, предотвратив попадание в него пыли.Деталь, поломка которой обеспечит долгий и дорогостоящий ремонт - ремень ГРМ. Именно поэтому очень важно отслеживать состояние этой детали и превентивно обращаться к специалисту.Помимо вышеуказанных нюансов, каждый водитель должен слушать свой двигатель, отмечает эксперт. Любой необычный шум или неожиданный звук могут стать сигналом поломки или близящегося выхода мотора из строя. Чтобы продлить жизнь двигателя, необходимо вовремя обращать внимание на любые изменения и обращаться к специалистам.
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эксплуатация, двигатель
эксплуатация, двигатель
16:23 29.07.2024 (обновлено: 16:32 29.07.2024)
 
Эксперт научил, как продлить жизнь двигателя. Основные правила

"ЗР": работа двигателя зависит от соблюдения правил эксплуатации и грамотного ТО

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗавод по производству автомобилей Renault
Завод по производству автомобилей Renault - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Современные автомобили отличаются качественным материалом кузова, двигатель же остается слабым местом транспортных средств. Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать водителю, чтобы отсрочить дорогостоящий ремонт или покупку нового мотора, рассказал эксперт журнала "За рулем".
Прежде всего, отмечает эксперт, для сохранения двигателя в хорошем состоянии необходимо соблюдать правила его эксплуатации. Так, в холодное время года категорически запрещено давать большую нагрузку на холодный двигатель, так как это приводит к быстрому износу деталей и повреждениям стенок цилиндра. Также нельзя резко останавливать двигатель после длительной работы в жаркую погоду. Это может грозить ему термошоком. Прежде чем прекратить его работу, стоит подождать пару минут.
Еще одним важным правилом является заправка подходящим автомобилю бензином. Лучше всего заправлять транспортное средство топливом с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также нужно обращать внимание на фракционный состав бензина.
Качественное и своевременное техническое обслуживание аппарата может дольше сохранить его в рабочем состоянии. Так, важно вовремя менять свечи зажигания и моторное масло, а также тщательно подходить к выбору последнего. Еще одна деталь, которая очень важна для работы мотора - чистый воздушный фильтр, который способен качественно очистить воздух для двигателя, предотвратив попадание в него пыли.
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Деталь, поломка которой обеспечит долгий и дорогостоящий ремонт - ремень ГРМ. Именно поэтому очень важно отслеживать состояние этой детали и превентивно обращаться к специалисту.
Помимо вышеуказанных нюансов, каждый водитель должен слушать свой двигатель, отмечает эксперт. Любой необычный шум или неожиданный звук могут стать сигналом поломки или близящегося выхода мотора из строя. Чтобы продлить жизнь двигателя, необходимо вовремя обращать внимание на любые изменения и обращаться к специалистам.
 
эксплуатациядвигатель
 
 
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