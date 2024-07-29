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Фронт "трещит". Продуманное наступление русских набирает обороты - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Фронт "трещит". Продуманное наступление русских набирает обороты
Фронт "трещит". Продуманное наступление русских набирает обороты - 29.07.2024, ПРАЙМ
Фронт "трещит". Продуманное наступление русских набирает обороты
Вооруженные силы России действуют продуманно и с "холодной головой" в конфликте на Украине, ВСУ ждут тяжелые недели. Об этом пишет польское издание Myśl Polska. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T15:38+0300
2024-07-29T15:38+0300
спецоперация на украине
польша
россия
украина
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России действуют продуманно и с "холодной головой" в конфликте на Украине, ВСУ ждут тяжелые недели. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.Как говорится в публикации, действия России казались хаотичными, однако в июле они складываются в целое и оказываются элементами продуманной операции."Командующий российскими объединенными силами, проводящими (…) спецоперацию на Украине, генерал Валерий Герасимов, согласно старой китайской стратегии 1000 порезов, наносит последовательные тактические удары, количество которых со временем постоянно увеличивается", - сказано в статье.Поясняется, что ВС России точечными ударами выводят ВСУ из равновесия. Кроме того, прорыв фронта стал вопросом времени.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240729/vengriya-850505283.html
польша
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польша, россия, украина
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, РОССИЯ, УКРАИНА
15:38 29.07.2024
 
Фронт "трещит". Продуманное наступление русских набирает обороты

MP: на фронте российские военные действуют с "холодной головой" и по плану

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Вооруженные силы России действуют продуманно и с "холодной головой" в конфликте на Украине, ВСУ ждут тяжелые недели. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.
Как говорится в публикации, действия России казались хаотичными, однако в июле они складываются в целое и оказываются элементами продуманной операции.
"Командующий российскими объединенными силами, проводящими (…) спецоперацию на Украине, генерал Валерий Герасимов, согласно старой китайской стратегии 1000 порезов, наносит последовательные тактические удары, количество которых со временем постоянно увеличивается", - сказано в статье.
Поясняется, что ВС России точечными ударами выводят ВСУ из равновесия. Кроме того, прорыв фронта стал вопросом времени.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
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13:15
 
Спецоперация на УкраинеПОЛЬШАРОССИЯУКРАИНА
 
 
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