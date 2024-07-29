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Крупные банки сохранили ставки по кредитным продуктам

Крупные банки сохранили ставки по кредитным продуктам - 29.07.2024, ПРАЙМ

Крупные банки сохранили ставки по кредитным продуктам

Крупные банки пока в основном не изменили ставки по кредитам наличными и ипотечным кредитам после повышения ключевой ставки, однако есть те, которые уже начали... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T16:17+0300

2024-07-29T16:17+0300

2024-07-29T16:17+0300

экономика

россия

банки

кредит

ипотека

ставка банка россии

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Крупные банки пока в основном не изменили ставки по кредитам наличными и ипотечным кредитам после повышения ключевой ставки, однако есть те, которые уже начали их поднимать, сообщили РИА Новости в кредитных организациях и выяснил корреспондент агентства. В пятницу сообщалось, что банки в России после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 18% планируют пересмотреть в сторону увеличения ставки по своим продуктам, в том числе и те из них, которые заблаговременно повысили ставки по вкладам и накопительным счетам. При этом в понедельник такие банки, как ВТБ, Совкомбанк, Сбербанк, Газпромбанк, банк "Дом.РФ", "Почта банк", Т-Банк, Альфа банк, МКБ, оставили ставки по кредитам наличными и ипотечным кредитам прежними. Заместитель президента-председателя правления "Почта банка" Алексей Охорзин сообщил РИА Новости, что кредитная организация сохранит условия по кредитным программам для своих клиентов. "Высокий "ключ" и новые макропруденциальные меры регулятора уже сильно охладили рынок, который ведет перенастройку условий по кредитным продуктам. При этом мы видим, что у населения сохраняется потребность в заемных средствах. "Почта банк" сохранит условия по кредитным программам для действующих клиентов", - сказал Охорзин. Однако, например, Промсвязьбанк (ПСБ), как свидетельствуют данные сайта кредитной организации, в понедельник повысил ставки по некоторым ипотечным кредитам. Так, ставки по ипотеке на вторичное жилье теперь начинаются от 18,5%, ранее они были от 17%; по военной ипотеке ставка начинается от 18,1% (ранее от 16,5%), а ставки по кредиту под залог квартиры теперь начинаются от 18,5%, тогда как ранее они начинались от 17%. "Учитывая решение ЦБ о повышении ключевой ставки до уровня 18% годовых, ПСБ с 29 июля увеличил ставки по ряду ипотечных программ в среднем на 1,5 процентного пункта, в частности, ставка по ипотеке на вторичное жилье составила от 18,5% годовых. В настоящее время мы оцениваем целесообразность изменения ставок по другим кредитным продуктам", - прокомментировала пресс-служба ПСБ. В пятницу Банк России впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. Ранее сообщалось, что банки в России начали повышать ставки по вкладам и накопительным счетам, не дожидаясь решения ЦБ 26 июля.

https://1prime.ru/20240729/ipoteka-850500082.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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