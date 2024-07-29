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Банки стали чаще одобрять россиянам кредиты
Банки стали чаще одобрять россиянам кредиты - 29.07.2024, ПРАЙМ
Банки стали чаще одобрять россиянам кредиты
Банки в первом полугодии чаще одобряли россиянам кредиты: теперь они выдают ссуды по каждой третьей заявке, при этом годом ранее положительный ответ был только... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T06:07+0300
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2024-07-29T06:07+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Банки в первом полугодии чаще одобряли россиянам кредиты: теперь они выдают ссуды по каждой третьей заявке, при этом годом ранее положительный ответ был только по пятой части запросов, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Сравни.ру". "В первом полугодии текущего года лишь треть заявок на кредитование получила одобрение, а в первом полугодии 2023 года был одобрен только 21% заявок", - сказано в материалах. Возможно, этому способствовало снижение средней запрашиваемой суммы: по данным аналитиков, в первом полугодии 2024 года она уменьшилась на 13% и составила 430 тысяч рублей. За аналогичный период 2023 года она составляла 498 тысяч рублей, а в 2022 - 343 тысячи рублей. В то же время количество заявок на кредит, по данным маркетплейса, также увеличилось: в первом полугодии 2024 года их стало на 27% больше, чем в том же периоде 2023. Отмечается, что больше всего заявок подали жители Москвы. Средняя сумма, которую они запрашивали, составила 534 тысячи рублей. На втором месте по количеству заявок оказался Санкт-Петербург, там запрашивали в среднем 469 тысяч рублей, на третьем - Краснодар со средней суммой кредита 469 тысяч рублей. Чаще всего клиенты хотели получить кредит в Т-Банке, ВТБ и Альфа-банке.
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россия, банки, кредит
Экономика, РОССИЯ, Банки, кредит
Банки стали чаще одобрять россиянам кредиты
Российские банки стали чаще чаще одобрять кредиты
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Банки в первом полугодии чаще одобряли россиянам кредиты: теперь они выдают ссуды по каждой третьей заявке, при этом годом ранее положительный ответ был только по пятой части запросов, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Сравни.ру".
"В первом полугодии текущего года лишь треть заявок на кредитование получила одобрение, а в первом полугодии 2023 года был одобрен только 21% заявок", - сказано в материалах.
Возможно, этому способствовало снижение средней запрашиваемой суммы: по данным аналитиков, в первом полугодии 2024 года она уменьшилась на 13% и составила 430 тысяч рублей. За аналогичный период 2023 года она составляла 498 тысяч рублей, а в 2022 - 343 тысячи рублей.
В то же время количество заявок на кредит, по данным маркетплейса, также увеличилось: в первом полугодии 2024 года их стало на 27% больше, чем в том же периоде 2023.
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Отмечается, что больше всего заявок подали жители Москвы. Средняя сумма, которую они запрашивали, составила 534 тысячи рублей. На втором месте по количеству заявок оказался Санкт-Петербург, там запрашивали в среднем 469 тысяч рублей, на третьем - Краснодар со средней суммой кредита 469 тысяч рублей. Чаще всего клиенты хотели получить кредит в Т-Банке, ВТБ и Альфа-банке.