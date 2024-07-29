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Банки стали чаще одобрять россиянам кредиты - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Банки стали чаще одобрять россиянам кредиты
Банки стали чаще одобрять россиянам кредиты - 29.07.2024, ПРАЙМ
Банки стали чаще одобрять россиянам кредиты
Банки в первом полугодии чаще одобряли россиянам кредиты: теперь они выдают ссуды по каждой третьей заявке, при этом годом ранее положительный ответ был только... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T06:07+0300
2024-07-29T06:07+0300
экономика
россия
банки
кредит
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Банки в первом полугодии чаще одобряли россиянам кредиты: теперь они выдают ссуды по каждой третьей заявке, при этом годом ранее положительный ответ был только по пятой части запросов, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Сравни.ру". "В первом полугодии текущего года лишь треть заявок на кредитование получила одобрение, а в первом полугодии 2023 года был одобрен только 21% заявок", - сказано в материалах. Возможно, этому способствовало снижение средней запрашиваемой суммы: по данным аналитиков, в первом полугодии 2024 года она уменьшилась на 13% и составила 430 тысяч рублей. За аналогичный период 2023 года она составляла 498 тысяч рублей, а в 2022 - 343 тысячи рублей. В то же время количество заявок на кредит, по данным маркетплейса, также увеличилось: в первом полугодии 2024 года их стало на 27% больше, чем в том же периоде 2023. Отмечается, что больше всего заявок подали жители Москвы. Средняя сумма, которую они запрашивали, составила 534 тысячи рублей. На втором месте по количеству заявок оказался Санкт-Петербург, там запрашивали в среднем 469 тысяч рублей, на третьем - Краснодар со средней суммой кредита 469 тысяч рублей. Чаще всего клиенты хотели получить кредит в Т-Банке, ВТБ и Альфа-банке.
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россия, банки, кредит
Экономика, РОССИЯ, Банки, кредит
06:07 29.07.2024
 
Банки стали чаще одобрять россиянам кредиты

Российские банки стали чаще чаще одобрять кредиты

© РИА Новости . Андрей Иглов | Перейти в медиабанк%Вклады
%Вклады - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Андрей Иглов
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Банки в первом полугодии чаще одобряли россиянам кредиты: теперь они выдают ссуды по каждой третьей заявке, при этом годом ранее положительный ответ был только по пятой части запросов, рассказали РИА Новости аналитики финансового маркетплейса "Сравни.ру".
"В первом полугодии текущего года лишь треть заявок на кредитование получила одобрение, а в первом полугодии 2023 года был одобрен только 21% заявок", - сказано в материалах.
Возможно, этому способствовало снижение средней запрашиваемой суммы: по данным аналитиков, в первом полугодии 2024 года она уменьшилась на 13% и составила 430 тысяч рублей. За аналогичный период 2023 года она составляла 498 тысяч рублей, а в 2022 - 343 тысячи рублей.
В то же время количество заявок на кредит, по данным маркетплейса, также увеличилось: в первом полугодии 2024 года их стало на 27% больше, чем в том же периоде 2023.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2024
Рост спроса на кредиты превзошел прогнозы ЦБ, заявила Набиуллина
26 июля, 15:10
Отмечается, что больше всего заявок подали жители Москвы. Средняя сумма, которую они запрашивали, составила 534 тысячи рублей. На втором месте по количеству заявок оказался Санкт-Петербург, там запрашивали в среднем 469 тысяч рублей, на третьем - Краснодар со средней суммой кредита 469 тысяч рублей. Чаще всего клиенты хотели получить кредит в Т-Банке, ВТБ и Альфа-банке.
 
ЭкономикаРОССИЯБанкикредит
 
 
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