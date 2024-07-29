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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 30 июля - 29.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 30 июля
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 30 июля - 29.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 30 июля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, повысился на 12,71 копейки, до 11,8567 рубля, курс доллара - на 99,04 копейки, до 86,5554 рубля,... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T17:45+0300
2024-07-29T18:05+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, повысился на 12,71 копейки, до 11,8567 рубля, курс доллара - на 99,04 копейки, до 86,5554 рубля, евро - на 87,4 копейки, до 94,1381 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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доллар, евро, юань, курсы валют
доллар, евро, юань, Курсы валют, USD/RUB - Курс доллара к рублю
17:45 29.07.2024 (обновлено: 18:05 29.07.2024)
 
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 30 июля

Банк России: курс юаня - 11,85 руб, курс доллара - 86,55 руб, евро - 94,13 руб

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, повысился на 12,71 копейки, до 11,8567 рубля, курс доллара - на 99,04 копейки, до 86,5554 рубля, евро - на 87,4 копейки, до 94,1381 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюдолларевроюаньКурсы валют
 
 
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