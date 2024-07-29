https://1prime.ru/20240729/metally-850506718.html

"Норникель" сократил выплавку никеля и палладия

"Норникель" сократил выплавку никеля и палладия - 29.07.2024, ПРАЙМ

"Норникель" сократил выплавку никеля и палладия

"Норникель" в первом полугодии 2024 года сократил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до 90 405 тонн, палладия - на 0,1%,... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T14:17+0300

2024-07-29T14:17+0300

2024-07-29T14:30+0300

норникель

никель

палладий

https://cdnn.1prime.ru/img/76998/33/769983372_0:75:1500:919_1920x0_80_0_0_c9cc9ec8346d3c82c1621f51769628a1.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. "Норникель" в первом полугодии 2024 года сократил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до 90 405 тонн, палладия - на 0,1%, до 1,48 миллиона унций, следует из сообщения компании. Кроме того, выплавка меди выросла на 7%, до 218 575 тонн, платины - снизилась на 3%, до 356 тысяч унций.Компания при этом подтвердила прогноз на 2024 год по производству никеля в 184-194 тысяч тонн, по меди - 334-354 тысяч тонн.Она также подтвердила прогноз производства палладия, оставив его на уровне 2,296-2,451 миллиона тройских унций, платины - на уровне 567-605 тысяч унций.

https://1prime.ru/20240408/titan-847120131.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

норникель, никель, палладий