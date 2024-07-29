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"Норникель" сократил выплавку никеля и палладия - 29.07.2024, ПРАЙМ
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"Норникель" сократил выплавку никеля и палладия
"Норникель" сократил выплавку никеля и палладия - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Норникель" сократил выплавку никеля и палладия
"Норникель" в первом полугодии 2024 года сократил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до 90 405 тонн, палладия - на 0,1%,... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T14:17+0300
2024-07-29T14:30+0300
норникель
никель
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. "Норникель" в первом полугодии 2024 года сократил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до 90 405 тонн, палладия - на 0,1%, до 1,48 миллиона унций, следует из сообщения компании. Кроме того, выплавка меди выросла на 7%, до 218 575 тонн, платины - снизилась на 3%, до 356 тысяч унций.Компания при этом подтвердила прогноз на 2024 год по производству никеля в 184-194 тысяч тонн, по меди - 334-354 тысяч тонн.Она также подтвердила прогноз производства палладия, оставив его на уровне 2,296-2,451 миллиона тройских унций, платины - на уровне 567-605 тысяч унций.
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норникель, никель, палладий
Норникель, никель, палладий
14:17 29.07.2024 (обновлено: 14:30 29.07.2024)
 
"Норникель" сократил выплавку никеля и палладия

"Норникель" в I полугодии сократил выпуск никеля на 1%, палладия - на 0,1%

© fotolia.comМеталл
Металл - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© fotolia.com
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. "Норникель" в первом полугодии 2024 года сократил выплавку никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, до 90 405 тонн, палладия - на 0,1%, до 1,48 миллиона унций, следует из сообщения компании.
Кроме того, выплавка меди выросла на 7%, до 218 575 тонн, платины - снизилась на 3%, до 356 тысяч унций.
Компания при этом подтвердила прогноз на 2024 год по производству никеля в 184-194 тысяч тонн, по меди - 334-354 тысяч тонн.
Она также подтвердила прогноз производства палладия, оставив его на уровне 2,296-2,451 миллиона тройских унций, платины - на уровне 567-605 тысяч унций.
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