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Цены на нефть пошли вверх на фоне геополитических рисков

Цены на нефть пошли вверх на фоне геополитических рисков - 29.07.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть пошли вверх на фоне геополитических рисков

Мировые цены на нефть в понедельник утром увеличиваются на фоне геополитических рисков вокруг стран Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T08:13+0300

2024-07-29T08:13+0300

2024-07-29T08:13+0300

экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром увеличиваются на фоне геополитических рисков вокруг стран Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.35 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,37% - до 80,58 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 77,36 доллара. Аналитики отмечают смещение фокуса участников рынков с опасений по поводу спроса со стороны главного импортера и потребителя нефти Китая на геополитическую ситуацию между государствами Ближнего Востока. "Опасения по поводу экономики Китая повлияли на цены на энергоносители и сырье на прошлой неделе. ... Но опасения по поводу спроса, возможно, уступят место растущим геополитическим рискам на Ближнем Востоке в начале этой недели ", - цитирует агентство Блумберг мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).

https://1prime.ru/20240728/politika-850493773.html

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нефть, цены