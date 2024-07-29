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Цены на нефть пошли вверх на фоне геополитических рисков - 29.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240729/neft-850496298.html
Цены на нефть пошли вверх на фоне геополитических рисков
Цены на нефть пошли вверх на фоне геополитических рисков - 29.07.2024, ПРАЙМ
Цены на нефть пошли вверх на фоне геополитических рисков
Мировые цены на нефть в понедельник утром увеличиваются на фоне геополитических рисков вокруг стран Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T08:13+0300
2024-07-29T08:13+0300
экономика
нефть
цены
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром увеличиваются на фоне геополитических рисков вокруг стран Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.35 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,37% - до 80,58 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 77,36 доллара. Аналитики отмечают смещение фокуса участников рынков с опасений по поводу спроса со стороны главного импортера и потребителя нефти Китая на геополитическую ситуацию между государствами Ближнего Востока. "Опасения по поводу экономики Китая повлияли на цены на энергоносители и сырье на прошлой неделе. ... Но опасения по поводу спроса, возможно, уступят место растущим геополитическим рискам на Ближнем Востоке в начале этой недели ", - цитирует агентство Блумберг мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).
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нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
08:13 29.07.2024
 
Цены на нефть пошли вверх на фоне геополитических рисков

Мировые цены на нефть растут на фоне геополитических рисков

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром увеличиваются на фоне геополитических рисков вокруг стран Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,37% - до 80,58 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 77,36 доллара.
Аналитики отмечают смещение фокуса участников рынков с опасений по поводу спроса со стороны главного импортера и потребителя нефти Китая на геополитическую ситуацию между государствами Ближнего Востока.
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"Опасения по поводу экономики Китая повлияли на цены на энергоносители и сырье на прошлой неделе. ... Но опасения по поводу спроса, возможно, уступят место растущим геополитическим рискам на Ближнем Востоке в начале этой недели ", - цитирует агентство Блумберг мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).
 
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