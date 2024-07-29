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Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным расчеты за нефть
Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным расчеты за нефть - 29.07.2024, ПРАЙМ
Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным расчеты за нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным формулу ценообразования на нефть, предоплату за... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T11:52+0300
2024-07-29T11:52+0300
2024-07-29T11:53+0300
политика
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МИНСК, 29 июл – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным формулу ценообразования на нефть, предоплату за нее и утилизационный сбор. "Вы (правительство – ред.) поставили, как обычно бывает, не решенные вами с правительством России вопросы, а должны были решить, - по нефтеформуле, новой формуле ценообразования, второй вопрос - утилизационный сбор и третий вопрос - о предоплате за нефть", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на совещании по международным вопросам, рассказывая об итогах переговоров с Путиным в конце прошлой неделе. Как передает агентство Белта, президент подчеркнул, что с его стороны выстроен прочный фундамент отношений с Россией, решены как стратегические вопросы, и по основным направлениям приняты решения, так и тактические. А дальше уже перед правительством стоит задача развивать сотрудничество и предметно договариваться по тем или иным аспектам, напомнил он. Однако, как отметил Лукашенко, в числе вопросов, которые оставались не решенными на уровне правительства и обсуждались на встрече президентов двух стран, были три основных: новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть.
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александр лукашенко, владимир путин, россия, белоруссия, нефть
Политика, Александр Лукашенко, Владимир Путин, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Нефть
Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным расчеты за нефть
Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным расчеты за нефть и утилизационный сбор
МИНСК, 29 июл – ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным формулу ценообразования на нефть, предоплату за нее и утилизационный сбор.
"Вы (правительство – ред.) поставили, как обычно бывает, не решенные вами с правительством России вопросы, а должны были решить, - по нефтеформуле, новой формуле ценообразования, второй вопрос - утилизационный сбор и третий вопрос - о предоплате за нефть", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске на совещании по международным вопросам, рассказывая об итогах переговоров с Путиным в конце прошлой неделе.
Как передает агентство Белта, президент подчеркнул, что с его стороны выстроен прочный фундамент отношений с Россией, решены как стратегические вопросы, и по основным направлениям приняты решения, так и тактические. А дальше уже перед правительством стоит задача развивать сотрудничество и предметно договариваться по тем или иным аспектам, напомнил он. Однако, как отметил Лукашенко, в числе вопросов, которые оставались не решенными на уровне правительства и обсуждались на встрече президентов двух стран, были три основных: новая формула ценообразования на нефть, утилизационный сбор и предоплата за нефть.
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