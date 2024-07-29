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КТК начал отгрузки нефти после ремонта на втором причале - 29.07.2024, ПРАЙМ
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КТК начал отгрузки нефти после ремонта на втором причале
КТК начал отгрузки нефти после ремонта на втором причале - 29.07.2024, ПРАЙМ
КТК начал отгрузки нефти после ремонта на втором причале
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел на плановый ремонт третий выносной причал (ВПУ-3), начал отгрузки нефти на втором (ВПУ-2) после окончания... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T15:39+0300
2024-07-29T15:45+0300
ктк
нефть
терминал
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел на плановый ремонт третий выносной причал (ВПУ-3), начал отгрузки нефти на втором (ВПУ-2) после окончания ремонта на нем на прошлой неделе, сообщила компания."На ВПУ-2 началась отгрузка нефти, ВПУ-3 выведено на планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении консорциума и добавляется, что в течение двух месяцев планируется заменить 27 шлангов (12 подводных и 15 плавучих).
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ктк, нефть, терминал
КТК, Нефть, терминал
15:39 29.07.2024 (обновлено: 15:45 29.07.2024)
 
КТК начал отгрузки нефти после ремонта на втором причале

КТК вывел на плановый ремонт третий выносной причал, начал отгрузки нефти на втором

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р).
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р). - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел на плановый ремонт третий выносной причал (ВПУ-3), начал отгрузки нефти на втором (ВПУ-2) после окончания ремонта на нем на прошлой неделе, сообщила компания.
"На ВПУ-2 началась отгрузка нефти, ВПУ-3 выведено на планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении консорциума и добавляется, что в течение двух месяцев планируется заменить 27 шлангов (12 подводных и 15 плавучих).
 
КТКНефтьтерминал
 
 
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