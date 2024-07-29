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КТК начал отгрузки нефти после ремонта на втором причале

КТК начал отгрузки нефти после ремонта на втором причале - 29.07.2024, ПРАЙМ

КТК начал отгрузки нефти после ремонта на втором причале

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел на плановый ремонт третий выносной причал (ВПУ-3), начал отгрузки нефти на втором (ВПУ-2) после окончания... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T15:39+0300

2024-07-29T15:39+0300

2024-07-29T15:45+0300

ктк

нефть

терминал

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел на плановый ремонт третий выносной причал (ВПУ-3), начал отгрузки нефти на втором (ВПУ-2) после окончания ремонта на нем на прошлой неделе, сообщила компания."На ВПУ-2 началась отгрузка нефти, ВПУ-3 выведено на планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении консорциума и добавляется, что в течение двух месяцев планируется заменить 27 шлангов (12 подводных и 15 плавучих).

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ктк, нефть, терминал