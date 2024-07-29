https://1prime.ru/20240729/neft-850510173.html
КТК начал отгрузки нефти после ремонта на втором причале
КТК начал отгрузки нефти после ремонта на втором причале - 29.07.2024, ПРАЙМ
КТК начал отгрузки нефти после ремонта на втором причале
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел на плановый ремонт третий выносной причал (ВПУ-3), начал отгрузки нефти на втором (ВПУ-2) после окончания... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T15:39+0300
2024-07-29T15:39+0300
2024-07-29T15:45+0300
ктк
нефть
терминал
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/96/834439657_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_4746ea38fa2d183c3fb8c34a40508796.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел на плановый ремонт третий выносной причал (ВПУ-3), начал отгрузки нефти на втором (ВПУ-2) после окончания ремонта на нем на прошлой неделе, сообщила компания."На ВПУ-2 началась отгрузка нефти, ВПУ-3 выведено на планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении консорциума и добавляется, что в течение двух месяцев планируется заменить 27 шлангов (12 подводных и 15 плавучих).
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/96/834439657_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_636a9cc8a75537f14a1d6cd24aacbdb0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ктк, нефть, терминал
КТК начал отгрузки нефти после ремонта на втором причале
КТК вывел на плановый ремонт третий выносной причал, начал отгрузки нефти на втором
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел на плановый ремонт третий выносной причал (ВПУ-3), начал отгрузки нефти на втором (ВПУ-2) после окончания ремонта на нем на прошлой неделе, сообщила компания.
"На ВПУ-2 началась отгрузка нефти, ВПУ-3 выведено на планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении консорциума и добавляется, что в течение двух месяцев планируется заменить 27 шлангов (12 подводных и 15 плавучих).