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Минэнерго США заключило контракты на покупку нефти в стратегический резерв
Минэнерго США заключило контракты на покупку нефти в стратегический резерв - 29.07.2024, ПРАЙМ
Минэнерго США заключило контракты на покупку нефти в стратегический резерв
Министерство энергетики США заключило контракты покупку 4,65 миллиона баррелей сырой нефти за 357,7 миллиона долларов для пополнения стратегического резерва... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T22:12+0300
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энергетика
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запасы нефти в сша
стратегический нефтяной резерв
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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Министерство энергетики США заключило контракты покупку 4,65 миллиона баррелей сырой нефти за 357,7 миллиона долларов для пополнения стратегического резерва страны, следует из отчетности ведомства. "Контракты на покупку 4,65 миллиона баррелей за 357,68 миллиона долларов были финализированы", - указано в документе. В рамках сделки минэнерго США пополнит хранилища в штате Луизиана в октябре, ноябре и декабре текущего года. Поставщиками выступят нефтяная корпорация ExxonMobil, которая поставит 3,9 миллиона баррелей, а также торговая компания Macquarie Commodities Trading, чья доля составит 750 тысяч баррелей. Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет. Однако на данный момент он по-прежнему остается на минимумах с 1983 года. В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года. Она отметила, что в резерв уже возвращены 30 миллионов баррелей, и пообещала ускорить закупки.
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сша, запасы нефти в сша, стратегический нефтяной резерв
Энергетика, США, запасы нефти в США, стратегический нефтяной резерв
Минэнерго США заключило контракты на покупку нефти в стратегический резерв
Минэнерго США заключило контракты на покупку 4,6 млн барр нефти в стратрезерв
ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Министерство энергетики США заключило контракты покупку 4,65 миллиона баррелей сырой нефти за 357,7 миллиона долларов для пополнения стратегического резерва страны, следует из отчетности ведомства.
"Контракты на покупку 4,65 миллиона баррелей за 357,68 миллиона долларов были финализированы", - указано в документе.
В рамках сделки минэнерго США пополнит хранилища в штате Луизиана в октябре, ноябре и декабре текущего года. Поставщиками выступят нефтяная корпорация ExxonMobil, которая поставит 3,9 миллиона баррелей, а также торговая компания Macquarie Commodities Trading, чья доля составит 750 тысяч баррелей.
Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года по начало прошлого года. В 2023 году динамика несколько раз менялась, а с середины декабря резерв непрерывно растет. Однако на данный момент он по-прежнему остается на минимумах с 1983 года.
В 2022 году президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва суммарно 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной необходимости.
Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва. В марте министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация США планирует восполнить стратегический резерв к концу этого года. Она отметила, что в резерв уже возвращены 30 миллионов баррелей, и пообещала ускорить закупки.
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