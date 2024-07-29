https://1prime.ru/20240729/odesssa-850514879.html

"Очень больно". В ВСУ обиделись на одесситов

"Очень больно". В ВСУ обиделись на одесситов - 29.07.2024, ПРАЙМ

"Очень больно". В ВСУ обиделись на одесситов

Жители Одессы жгут автомобили украинских военных, пожаловался комбат морской пехоты ВСУ Артем Хрыстин в интервью журналисту Дмитрию Гордону*. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T17:42+0300

2024-07-29T17:42+0300

2024-07-29T17:42+0300

спецоперация на украине

всу

россия

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Жители Одессы жгут автомобили украинских военных, пожаловался комбат морской пехоты ВСУ Артем Хрыстин в интервью журналисту Дмитрию Гордону*."Мне очень больно, когда я вижу все случаи, даже на сегодняшний день, когда военным в Одессе машины жгут, когда неуважение выражают к военным", - сказал он.Хрыстин добавил, что есть целые движения, которые желают присоединиться к России, причем не только в Одессе.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.

https://1prime.ru/20240729/iskander-m-850504407.html

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