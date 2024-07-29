https://1prime.ru/20240729/odesssa-850514879.html
"Очень больно". В ВСУ обиделись на одесситов
"Очень больно". В ВСУ обиделись на одесситов - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Очень больно". В ВСУ обиделись на одесситов
Жители Одессы жгут автомобили украинских военных, пожаловался комбат морской пехоты ВСУ Артем Хрыстин в интервью журналисту Дмитрию Гордону*. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T17:42+0300
2024-07-29T17:42+0300
2024-07-29T17:42+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Жители Одессы жгут автомобили украинских военных, пожаловался комбат морской пехоты ВСУ Артем Хрыстин в интервью журналисту Дмитрию Гордону*."Мне очень больно, когда я вижу все случаи, даже на сегодняшний день, когда военным в Одессе машины жгут, когда неуважение выражают к военным", - сказал он.Хрыстин добавил, что есть целые движения, которые желают присоединиться к России, причем не только в Одессе.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
https://1prime.ru/20240729/iskander-m-850504407.html
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всу, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ
"Очень больно". В ВСУ обиделись на одесситов
Комбат ВСУ: больно, когда в Одессе жгут машины украинских военных и ждут Россию
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Жители Одессы жгут автомобили украинских военных, пожаловался комбат морской пехоты ВСУ Артем Хрыстин в интервью журналисту Дмитрию Гордону*.
"Мне очень больно, когда я вижу все случаи, даже на сегодняшний день, когда военным в Одессе машины жгут, когда неуважение выражают к военным", - сказал он.
Хрыстин добавил, что есть целые движения, которые желают присоединиться к России, причем не только в Одессе.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
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