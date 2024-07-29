https://1prime.ru/20240729/peregovory-850500226.html

"Либо переговоры, либо смерть". Аналитик ЦРУ объяснил метания Зеленского

"Либо переговоры, либо смерть". Аналитик ЦРУ объяснил метания Зеленского - 29.07.2024, ПРАЙМ

"Либо переговоры, либо смерть". Аналитик ЦРУ объяснил метания Зеленского

Владимир Зеленский неожиданно заговорил о переговорах с Российской Федерацией, поскольку понял, что, если не сядет за стол переговоров, Украину ждет полный... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T11:11+0300

2024-07-29T11:11+0300

2024-07-29T11:12+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

переговоры

экспертное мнение

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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский неожиданно заговорил о переговорах с Российской Федерацией, поскольку понял, что, если не сядет за стол переговоров, Украину ждет полный крах, а его самого — смерть. Так оценил ситуацию в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.Комментируя вопрос о готовности Зеленского к переговорам с Россией, он отметил: "А какой у него выбор? Либо это, либо смерть. Да, он пытается прийти к политическому урегулированию. Но я не думаю, что здесь есть, что обсуждать. Урегулирование простое — капитуляция. Капитуляция. А русские уже будут с этим разбираться"."Русские не страдают" – почеркнул Джонсон, ведь у Российской Федерации, по его словам, нет внутриполитических потрясений и таких серьезных потерь, какие несет Украина.Более того, Вооруженные силы России, что ни день, освобождают новые территории, уничтожая живую силу и технику ВСУ и захватывая украинцев в плен, отметил аналитик."Так какой у них (России – прим. ред.) стимул вести переговоры? – задается вопросом Джонсон. И сам же на него отвечает: - Никакого".

https://1prime.ru/20240728/zelenskiy-850492648.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, переговоры, экспертное мнение