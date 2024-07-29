https://1prime.ru/20240729/peregovory-850500226.html
"Либо переговоры, либо смерть". Аналитик ЦРУ объяснил метания Зеленского
"Либо переговоры, либо смерть". Аналитик ЦРУ объяснил метания Зеленского - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Либо переговоры, либо смерть". Аналитик ЦРУ объяснил метания Зеленского
Владимир Зеленский неожиданно заговорил о переговорах с Российской Федерацией, поскольку понял, что, если не сядет за стол переговоров, Украину ждет полный... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T11:11+0300
2024-07-29T11:11+0300
2024-07-29T11:12+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
переговоры
экспертное мнение
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Владимир Зеленский неожиданно заговорил о переговорах с Российской Федерацией, поскольку понял, что, если не сядет за стол переговоров, Украину ждет полный крах, а его самого — смерть. Так оценил ситуацию в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.Комментируя вопрос о готовности Зеленского к переговорам с Россией, он отметил: "А какой у него выбор? Либо это, либо смерть. Да, он пытается прийти к политическому урегулированию. Но я не думаю, что здесь есть, что обсуждать. Урегулирование простое — капитуляция. Капитуляция. А русские уже будут с этим разбираться"."Русские не страдают" – почеркнул Джонсон, ведь у Российской Федерации, по его словам, нет внутриполитических потрясений и таких серьезных потерь, какие несет Украина.Более того, Вооруженные силы России, что ни день, освобождают новые территории, уничтожая живую силу и технику ВСУ и захватывая украинцев в плен, отметил аналитик."Так какой у них (России – прим. ред.) стимул вести переговоры? – задается вопросом Джонсон. И сам же на него отвечает: - Никакого".
https://1prime.ru/20240728/zelenskiy-850492648.html
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владимир зеленский, переговоры, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, переговоры, экспертное мнение
"Либо переговоры, либо смерть". Аналитик ЦРУ объяснил метания Зеленского
Аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский встал перед выбором – переговоры с РФ или смерть
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ.
Владимир Зеленский неожиданно заговорил о переговорах с Российской Федерацией, поскольку понял, что, если не сядет за стол переговоров, Украину ждет полный крах, а его самого — смерть. Так оценил ситуацию в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works
бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Комментируя вопрос о готовности Зеленского к переговорам с Россией, он отметил: "А какой у него выбор? Либо это, либо смерть. Да, он пытается прийти к политическому урегулированию. Но я не думаю, что здесь есть, что обсуждать. Урегулирование простое — капитуляция. Капитуляция. А русские уже будут с этим разбираться".
"Русские не страдают" – почеркнул Джонсон, ведь у Российской Федерации, по его словам, нет внутриполитических потрясений и таких серьезных потерь, какие несет Украина.
Более того, Вооруженные силы России, что ни день, освобождают новые территории, уничтожая живую силу и технику ВСУ и захватывая украинцев в плен, отметил аналитик.
СМИ: Зеленский анонсировал подготовку к "мирному плану"
"Так какой у них (России – прим. ред.) стимул вести переговоры? – задается вопросом Джонсон. И сам же на него отвечает: - Никакого".