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Пентагон раскрыл, сколько США потратили на военную помощь Киеву при Байдене
Пентагон раскрыл, сколько США потратили на военную помощь Киеву при Байдене - 29.07.2024, ПРАЙМ
Пентагон раскрыл, сколько США потратили на военную помощь Киеву при Байдене
Общий объем военной помощи Киеву, оказанной Вашингтоном за время нахождения на посту президента США Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов. Об этом... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T20:32+0300
2024-07-29T20:32+0300
2024-07-29T20:32+0300
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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Общий объем военной помощи Киеву, оказанной Вашингтоном за время нахождения на посту президента США Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов. Об этом сообщили в понедельник в Пентагоне. В сообщении также сказано, что с 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция России на Украине, объем поддержки превысил 55,4 миллиарда долларов. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Вашингтон выделяют Киеву военную помощь на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины, а также Киев получит оружие еще на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, пентагон, джо байден, поддержка украины
Вооружения, США, Пентагон, Джо Байден, поддержка Украины
Пентагон раскрыл, сколько США потратили на военную помощь Киеву при Байдене
Пентагон: объем военной поддержки США Украины превысил 56,1 млрд долларов
ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Общий объем военной помощи Киеву, оказанной Вашингтоном за время нахождения на посту президента США Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов. Об этом сообщили в понедельник в Пентагоне.
В сообщении также сказано, что с 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция России на Украине, объем поддержки превысил 55,4 миллиарда долларов.
В понедельник в Пентагоне сообщили, что Вашингтон выделяют Киеву военную помощь на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины, а также Киев получит оружие еще на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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