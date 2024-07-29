Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пентагон раскрыл, сколько США потратили на военную помощь Киеву при Байдене - 29.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240729/podderzhka-850519204.html
Пентагон раскрыл, сколько США потратили на военную помощь Киеву при Байдене
Пентагон раскрыл, сколько США потратили на военную помощь Киеву при Байдене - 29.07.2024, ПРАЙМ
Пентагон раскрыл, сколько США потратили на военную помощь Киеву при Байдене
Общий объем военной помощи Киеву, оказанной Вашингтоном за время нахождения на посту президента США Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов. Об этом... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T20:32+0300
2024-07-29T20:32+0300
вооружения
сша
пентагон
джо байден
поддержка украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Общий объем военной помощи Киеву, оказанной Вашингтоном за время нахождения на посту президента США Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов. Об этом сообщили в понедельник в Пентагоне. В сообщении также сказано, что с 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция России на Украине, объем поддержки превысил 55,4 миллиарда долларов. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Вашингтон выделяют Киеву военную помощь на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины, а также Киев получит оружие еще на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240729/germaniya-850516814.html
сша
пентагон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4d68112cf7cdf729f608b0d4b39ba979.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, пентагон, джо байден, поддержка украины
Вооружения, США, Пентагон, Джо Байден, поддержка Украины
20:32 29.07.2024
 
Пентагон раскрыл, сколько США потратили на военную помощь Киеву при Байдене

Пентагон: объем военной поддержки США Украины превысил 56,1 млрд долларов

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Общий объем военной помощи Киеву, оказанной Вашингтоном за время нахождения на посту президента США Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов. Об этом сообщили в понедельник в Пентагоне.
В сообщении также сказано, что с 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция России на Украине, объем поддержки превысил 55,4 миллиарда долларов.
В понедельник в Пентагоне сообщили, что Вашингтон выделяют Киеву военную помощь на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины, а также Киев получит оружие еще на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
Германия передала Украине боеприпасы, надводные беспилотники и танки
18:46
 
ВооруженияСШАПентагонДжо Байденподдержка Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала