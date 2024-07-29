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Некоторую продукцию ДНР и ЛНР исключили из-под действия курсовых пошлин - 29.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Некоторую продукцию ДНР и ЛНР исключили из-под действия курсовых пошлин
Некоторую продукцию ДНР и ЛНР исключили из-под действия курсовых пошлин - 29.07.2024, ПРАЙМ
Некоторую продукцию ДНР и ЛНР исключили из-под действия курсовых пошлин
Российское правительство приняло решение временно исключить из-под действия курсовых экспортных пошлин часть продукции, произведенной в ДНР и ЛНР, говорится в... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T20:54+0300
2024-07-29T20:54+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Российское правительство приняло решение временно исключить из-под действия курсовых экспортных пошлин часть продукции, произведенной в ДНР и ЛНР, говорится в сообщении кабмина. "Правительство приняло решение о временном исключении из‑под действия курсовых экспортных пошлин отдельных видов продукции, которая производится в Донецкой и Луганской народных республиках. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина. Так, до 31 декабря 2024 года включительно действие вывозных таможенных пошлин приостанавливается в отношении 900 тысяч тонн полуфабрикатов из железа или нелегированной стали, 16 тысяч тонн ферросилиция, а также 200 тысяч тонн коксовой продукции. Кроме того, с 1 сентября 2024 года по 31 декабря 2024 года нулевые ставки вывозных таможенных пошлин будут действовать в отношении 80 тысяч тонн чугуна и 184 тысяч тонн катанки. "Решение позволит повысить конкурентоспособность поставщиков продукции из новых регионов, сохранить уровень рентабельности компаний, а также даст им возможность получить дополнительную экспортную выручку", - указано в сообщении. Гибкие экспортные пошлины действуют в России с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4 до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.
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россия, лнр, днр, курсовые пошлины
Экономика, РОССИЯ, ЛНР, ДНР, курсовые пошлины
20:54 29.07.2024
 
Некоторую продукцию ДНР и ЛНР исключили из-под действия курсовых пошлин

Кабмин исключил некоторую продукцию ДНР и ЛНР из-под действия курсовых пошлин

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДом Правительства
Дом Правительства - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Российское правительство приняло решение временно исключить из-под действия курсовых экспортных пошлин часть продукции, произведенной в ДНР и ЛНР, говорится в сообщении кабмина.
"Правительство приняло решение о временном исключении из‑под действия курсовых экспортных пошлин отдельных видов продукции, которая производится в Донецкой и Луганской народных республиках. Постановление об этом подписано", - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале кабмина.
Так, до 31 декабря 2024 года включительно действие вывозных таможенных пошлин приостанавливается в отношении 900 тысяч тонн полуфабрикатов из железа или нелегированной стали, 16 тысяч тонн ферросилиция, а также 200 тысяч тонн коксовой продукции.
Кроме того, с 1 сентября 2024 года по 31 декабря 2024 года нулевые ставки вывозных таможенных пошлин будут действовать в отношении 80 тысяч тонн чугуна и 184 тысяч тонн катанки.
"Решение позволит повысить конкурентоспособность поставщиков продукции из новых регионов, сохранить уровень рентабельности компаний, а также даст им возможность получить дополнительную экспортную выручку", - указано в сообщении.
Гибкие экспортные пошлины действуют в России с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Пошлина составляет от 4 до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она равна нулю.
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