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"Расчленить" не удалось. Запад шокирован успехами России в экономике - 29.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Расчленить" не удалось. Запад шокирован успехами России в экономике
"Расчленить" не удалось. Запад шокирован успехами России в экономике - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Расчленить" не удалось. Запад шокирован успехами России в экономике
Санкциям Запада оказалось не под силу сдержать рост российской экономики. Секрет успеха России - в сохранении положительного сальдо торгового баланса. А... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T12:05+0300
2024-07-29T12:16+0300
экономика
россия
торговый профицит
запад
нефть
санкции против рф
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Санкциям Запада оказалось не под силу сдержать рост российской экономики. Секрет успеха России - в сохранении положительного сальдо торгового баланса. А неразумные антироссийские ограничения, введенные США и Европой, создали идеальные условия для развития страны. Такое мнение в статье для Al Mayadeen высказал обозреватель Хусейн Саммур.Как отмечается в статье, введенные Западом ограничения сократили доходы России от экспорта и снизили объемы импорта, но в 2022-2023 годах РФ достигла рекордного профицита внешней торговли. По итогам прошлого года Российская Федерация вошла в топ-10 стан с положительным сальдо торгового баланса, заняв в рейтинге Всемирного Банка седьмую позицию с результатом в $121 млрд.Примечательно, что лишь 43 страны на планете имеют торговый профицит, а торговый дефицит зафиксирован в 72-х, говорится в публикации.Особым образом в статье отмечается тот факт, что с начала СВО на Украине против России в целом было введено свыше 16,5 тыс. санкций, и вместе с тем Запад заморозил порядка $350 млрд российских золотовалютных резервов.Сохранение "высоких позиций" России, как пишет автор статьи, экономисты склонны объяснять повышением цен на "главный экспортный продукт" страны — нефть."Цены на нефть в 2023 году выросли до 75-80 долларов за баррель. В то же время введение западных санкций и курс на импортозамещение, принятый российским правительством, привели к стремительному сокращению импорта", - говорится в публикации.В результате Россия нарастила экспорт и сократила импорт, что и вывело ее в топ-10 стран с положительным сальдо торгового баланса. И сегодня, как подчеркивает автор, российские власти работают над вопросами инвестирования "профицитных денег" в высокотехнологичные отрасли, здравоохранение и образование.В заключение автор выражает уверенность, что благодаря нынешнему курсу России удастся минимизировать зависимость от импорта и "создать местную промышленную структуру для удовлетворения внутренних потребностей страны, что будет способствовать развитию промышленности и экономики в ближайшие годы".
https://1prime.ru/20240723/ekonomika-850357243.html
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россия, торговый профицит, запад, нефть, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, торговый профицит, ЗАПАД, Нефть, санкции против РФ
12:05 29.07.2024 (обновлено: 12:16 29.07.2024)
 
"Расчленить" не удалось. Запад шокирован успехами России в экономике

Al Mayadeen: темпы роста российской экономики удивили экспертов

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Санкциям Запада оказалось не под силу сдержать рост российской экономики. Секрет успеха России - в сохранении положительного сальдо торгового баланса. А неразумные антироссийские ограничения, введенные США и Европой, создали идеальные условия для развития страны. Такое мнение в статье для Al Mayadeen высказал обозреватель Хусейн Саммур.
Как отмечается в статье, введенные Западом ограничения сократили доходы России от экспорта и снизили объемы импорта, но в 2022-2023 годах РФ достигла рекордного профицита внешней торговли. По итогам прошлого года Российская Федерация вошла в топ-10 стан с положительным сальдо торгового баланса, заняв в рейтинге Всемирного Банка седьмую позицию с результатом в $121 млрд.
Примечательно, что лишь 43 страны на планете имеют торговый профицит, а торговый дефицит зафиксирован в 72-х, говорится в публикации.
Особым образом в статье отмечается тот факт, что с начала СВО на Украине против России в целом было введено свыше 16,5 тыс. санкций, и вместе с тем Запад заморозил порядка $350 млрд российских золотовалютных резервов.
Бюджет - ПРАЙМ, 1920, 23.07.2024
"Легко опровергается". На Западе развеяли "черный миф" об экономике России
23 июля, 13:09
Сохранение "высоких позиций" России, как пишет автор статьи, экономисты склонны объяснять повышением цен на "главный экспортный продукт" страны — нефть.
"Цены на нефть в 2023 году выросли до 75-80 долларов за баррель. В то же время введение западных санкций и курс на импортозамещение, принятый российским правительством, привели к стремительному сокращению импорта", - говорится в публикации.
В результате Россия нарастила экспорт и сократила импорт, что и вывело ее в топ-10 стран с положительным сальдо торгового баланса. И сегодня, как подчеркивает автор, российские власти работают над вопросами инвестирования "профицитных денег" в высокотехнологичные отрасли, здравоохранение и образование.
В заключение автор выражает уверенность, что благодаря нынешнему курсу России удастся минимизировать зависимость от импорта и "создать местную промышленную структуру для удовлетворения внутренних потребностей страны, что будет способствовать развитию промышленности и экономики в ближайшие годы".
 
ЭкономикаРОССИЯторговый профицитЗАПАДНефтьсанкции против РФ
 
 
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