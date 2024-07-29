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"Расчленить" не удалось. Запад шокирован успехами России в экономике
"Расчленить" не удалось. Запад шокирован успехами России в экономике - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Расчленить" не удалось. Запад шокирован успехами России в экономике
Санкциям Запада оказалось не под силу сдержать рост российской экономики. Секрет успеха России - в сохранении положительного сальдо торгового баланса. А... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T12:05+0300
2024-07-29T12:05+0300
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экономика
россия
торговый профицит
запад
нефть
санкции против рф
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Санкциям Запада оказалось не под силу сдержать рост российской экономики. Секрет успеха России - в сохранении положительного сальдо торгового баланса. А неразумные антироссийские ограничения, введенные США и Европой, создали идеальные условия для развития страны. Такое мнение в статье для Al Mayadeen высказал обозреватель Хусейн Саммур.Как отмечается в статье, введенные Западом ограничения сократили доходы России от экспорта и снизили объемы импорта, но в 2022-2023 годах РФ достигла рекордного профицита внешней торговли. По итогам прошлого года Российская Федерация вошла в топ-10 стан с положительным сальдо торгового баланса, заняв в рейтинге Всемирного Банка седьмую позицию с результатом в $121 млрд.Примечательно, что лишь 43 страны на планете имеют торговый профицит, а торговый дефицит зафиксирован в 72-х, говорится в публикации.Особым образом в статье отмечается тот факт, что с начала СВО на Украине против России в целом было введено свыше 16,5 тыс. санкций, и вместе с тем Запад заморозил порядка $350 млрд российских золотовалютных резервов.Сохранение "высоких позиций" России, как пишет автор статьи, экономисты склонны объяснять повышением цен на "главный экспортный продукт" страны — нефть."Цены на нефть в 2023 году выросли до 75-80 долларов за баррель. В то же время введение западных санкций и курс на импортозамещение, принятый российским правительством, привели к стремительному сокращению импорта", - говорится в публикации.В результате Россия нарастила экспорт и сократила импорт, что и вывело ее в топ-10 стран с положительным сальдо торгового баланса. И сегодня, как подчеркивает автор, российские власти работают над вопросами инвестирования "профицитных денег" в высокотехнологичные отрасли, здравоохранение и образование.В заключение автор выражает уверенность, что благодаря нынешнему курсу России удастся минимизировать зависимость от импорта и "создать местную промышленную структуру для удовлетворения внутренних потребностей страны, что будет способствовать развитию промышленности и экономики в ближайшие годы".
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россия, торговый профицит, запад, нефть, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, торговый профицит, ЗАПАД, Нефть, санкции против РФ
"Расчленить" не удалось. Запад шокирован успехами России в экономике
Al Mayadeen: темпы роста российской экономики удивили экспертов
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ.
Санкциям Запада оказалось не под силу сдержать рост российской экономики. Секрет успеха России - в сохранении положительного сальдо торгового баланса. А неразумные антироссийские ограничения, введенные США и Европой, создали идеальные условия для развития страны. Такое мнение в статье для Al Mayadeen
высказал обозреватель Хусейн Саммур.
Как отмечается в статье, введенные Западом ограничения сократили доходы России от экспорта и снизили объемы импорта, но в 2022-2023 годах РФ достигла рекордного профицита внешней торговли. По итогам прошлого года Российская Федерация вошла в топ-10 стан с положительным сальдо торгового баланса, заняв в рейтинге Всемирного Банка седьмую позицию с результатом в $121 млрд.
Примечательно, что лишь 43 страны на планете имеют торговый профицит, а торговый дефицит зафиксирован в 72-х, говорится в публикации.
Особым образом в статье отмечается тот факт, что с начала СВО на Украине против России в целом было введено свыше 16,5 тыс. санкций, и вместе с тем Запад заморозил порядка $350 млрд российских золотовалютных резервов.
"Легко опровергается". На Западе развеяли "черный миф" об экономике России
Сохранение "высоких позиций" России, как пишет автор статьи, экономисты склонны объяснять повышением цен на "главный экспортный продукт" страны — нефть.
"Цены на нефть в 2023 году выросли до 75-80 долларов за баррель. В то же время введение западных санкций и курс на импортозамещение, принятый российским правительством, привели к стремительному сокращению импорта", - говорится в публикации.
В результате Россия нарастила экспорт и сократила импорт, что и вывело ее в топ-10 стран с положительным сальдо торгового баланса. И сегодня, как подчеркивает автор, российские власти работают над вопросами инвестирования "профицитных денег" в высокотехнологичные отрасли, здравоохранение и образование.
В заключение автор выражает уверенность, что благодаря нынешнему курсу России удастся минимизировать зависимость от импорта и "создать местную промышленную структуру для удовлетворения внутренних потребностей страны, что будет способствовать развитию промышленности и экономики в ближайшие годы".