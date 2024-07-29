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"Зовите их сюда". В США рассказали о крупном провале в зоне спецоперации
"Зовите их сюда". В США рассказали о крупном провале в зоне спецоперации - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Зовите их сюда". В США рассказали о крупном провале в зоне спецоперации
Вооруженные силы РФ уничтожают на Украине зарубежных наемников. При этом США ничего не могут сделать с профессиональной российской армией. Такое мнение выразил... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T23:59+0300
2024-07-29T23:59+0300
2024-07-29T23:59+0300
спецоперация на украине
россия
сво
всу
иностранные наемники
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ уничтожают на Украине зарубежных наемников. При этом США ничего не могут сделать с профессиональной российской армией. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Он отметил, что наемники прибывают в зону проведения специальной военной операции под видом "инструкторов" ВСУ.По словам Джонсона, "это будто бы инструкторы" и, насколько ему известно, в понедельник или во вторник российские военные "попали в цель" в Одессе, "а потом они попали в цель в Харькове, и там погибло около сорока этих наемников". "Так что Россия просто говорит: "Зовите их сюда, и мы их убьем", — указал он.Джонсон добавил, что Вашингтон ничего не может поделать со сложившейся на поле боя ситуацией, так как привык воевать с "маленькими человечками", которые не могут использовать в ответ танки, артиллерию и авиацию."Они столкнулись с настоящей профессиональной армией, и США не справляются", — констатировал эксперт.В четверг Минобороны РФ сообщило, что расчет ОТРК "Искандер-М" ударил по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной фирмы "Скорпион" в харьковской промзоне и ему удалось уничтожить до сотни боевиков ВСУ.
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россия, сво, всу, иностранные наемники
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, СВО, ВСУ, иностранные наемники
"Зовите их сюда". В США рассказали о крупном провале в зоне спецоперации
Джонсон: Россия уничтожает иностранных наемников, а США ничего не могут сделать
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ.
Вооруженные силы РФ уничтожают на Украине зарубежных наемников. При этом США ничего не могут сделать с профессиональной российской армией. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works
.
Он отметил, что наемники прибывают в зону проведения специальной военной операции под видом "инструкторов" ВСУ.
По словам Джонсона, "это будто бы инструкторы" и, насколько ему известно, в понедельник или во вторник российские военные "попали в цель" в Одессе, "а потом они попали в цель в Харькове, и там погибло около сорока этих наемников".
"Так что Россия просто говорит: "Зовите их сюда, и мы их убьем", — указал он.
Джонсон добавил, что Вашингтон ничего не может поделать со сложившейся на поле боя ситуацией, так как привык воевать с "маленькими человечками", которые не могут использовать в ответ танки, артиллерию и авиацию.
"Они столкнулись с настоящей профессиональной армией, и США не справляются", — констатировал эксперт.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что расчет ОТРК "Искандер-М" ударил по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной фирмы "Скорпион" в харьковской промзоне и ему удалось уничтожить до сотни боевиков ВСУ.
Ударный месяц: "Искандер-М" лишил ВСУ потайного склада