https://1prime.ru/20240729/proval-850521637.html

"Зовите их сюда". В США рассказали о крупном провале в зоне спецоперации

"Зовите их сюда". В США рассказали о крупном провале в зоне спецоперации - 29.07.2024, ПРАЙМ

"Зовите их сюда". В США рассказали о крупном провале в зоне спецоперации

Вооруженные силы РФ уничтожают на Украине зарубежных наемников. При этом США ничего не могут сделать с профессиональной российской армией. Такое мнение выразил... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T23:59+0300

2024-07-29T23:59+0300

2024-07-29T23:59+0300

спецоперация на украине

россия

сво

всу

иностранные наемники

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ уничтожают на Украине зарубежных наемников. При этом США ничего не могут сделать с профессиональной российской армией. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Он отметил, что наемники прибывают в зону проведения специальной военной операции под видом "инструкторов" ВСУ.По словам Джонсона, "это будто бы инструкторы" и, насколько ему известно, в понедельник или во вторник российские военные "попали в цель" в Одессе, "а потом они попали в цель в Харькове, и там погибло около сорока этих наемников". "Так что Россия просто говорит: "Зовите их сюда, и мы их убьем", — указал он.Джонсон добавил, что Вашингтон ничего не может поделать со сложившейся на поле боя ситуацией, так как привык воевать с "маленькими человечками", которые не могут использовать в ответ танки, артиллерию и авиацию."Они столкнулись с настоящей профессиональной армией, и США не справляются", — констатировал эксперт.В четверг Минобороны РФ сообщило, что расчет ОТРК "Искандер-М" ударил по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной фирмы "Скорпион" в харьковской промзоне и ему удалось уничтожить до сотни боевиков ВСУ.

https://1prime.ru/20240729/iskander-m-850504407.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сво, всу, иностранные наемники