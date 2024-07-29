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Путин призвал уделить особое внимание проблеме жилья и водоснабжения в ДНР - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал уделить особое внимание проблеме жилья и водоснабжения в ДНР
Путин призвал уделить особое внимание проблеме жилья и водоснабжения в ДНР - 29.07.2024, ПРАЙМ
Путин призвал уделить особое внимание проблеме жилья и водоснабжения в ДНР
Особое внимание необходимо уделить проблемам с аварийным жильем и водоснабжением в Донецкой Народной Республике, заявил президент России Владимир Путин. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T14:31+0300
2024-07-29T14:31+0300
владимир путин
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Особое внимание необходимо уделить проблемам с аварийным жильем и водоснабжением в Донецкой Народной Республике, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в понедельник, 29 июля, встретился с главой региона Денисом Пушилиным. Он отметил, что особого внимания требуют проблемы, например с аварийным жильем, которое составляет более 27 процентов жилого фонда в ДНР. "Все связано с боевыми действиями и с тем, что долгие годы, десятилетиями может быть, в прежние времена, не уделяли этому должного внимания", - пояснил Путин.Президент добавил, что вторая проблема - водоснабжение. Российский лидер попросил Пушилина обратить особое внимание совместно с федеральными коллегами на эти темы.
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владимир путин, днр, денис пушилин
Владимир Путин, ДНР, Денис Пушилин
14:31 29.07.2024
 
Путин призвал уделить особое внимание проблеме жилья и водоснабжения в ДНР

Путин: решение проблем аварийного жилья и водоснабжения в ДНР требует особого внимания

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
© POOL
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Особое внимание необходимо уделить проблемам с аварийным жильем и водоснабжением в Донецкой Народной Республике, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник, 29 июля, встретился с главой региона Денисом Пушилиным. Он отметил, что особого внимания требуют проблемы, например с аварийным жильем, которое составляет более 27 процентов жилого фонда в ДНР.
"Все связано с боевыми действиями и с тем, что долгие годы, десятилетиями может быть, в прежние времена, не уделяли этому должного внимания", - пояснил Путин.
Президент добавил, что вторая проблема - водоснабжение. Российский лидер попросил Пушилина обратить особое внимание совместно с федеральными коллегами на эти темы.
Экс-заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
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Владимир ПутинДНРДенис Пушилин
 
 
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