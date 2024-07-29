https://1prime.ru/20240729/putin-850507228.html

Путин призвал уделить особое внимание проблеме жилья и водоснабжения в ДНР

Путин призвал уделить особое внимание проблеме жилья и водоснабжения в ДНР - 29.07.2024, ПРАЙМ

Путин призвал уделить особое внимание проблеме жилья и водоснабжения в ДНР

Особое внимание необходимо уделить проблемам с аварийным жильем и водоснабжением в Донецкой Народной Республике, заявил президент России Владимир Путин. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T14:31+0300

2024-07-29T14:31+0300

2024-07-29T14:31+0300

владимир путин

днр

денис пушилин

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Особое внимание необходимо уделить проблемам с аварийным жильем и водоснабжением в Донецкой Народной Республике, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в понедельник, 29 июля, встретился с главой региона Денисом Пушилиным. Он отметил, что особого внимания требуют проблемы, например с аварийным жильем, которое составляет более 27 процентов жилого фонда в ДНР. "Все связано с боевыми действиями и с тем, что долгие годы, десятилетиями может быть, в прежние времена, не уделяли этому должного внимания", - пояснил Путин.Президент добавил, что вторая проблема - водоснабжение. Российский лидер попросил Пушилина обратить особое внимание совместно с федеральными коллегами на эти темы.

https://1prime.ru/20240729/arest-850504679.html

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владимир путин, днр, денис пушилин