https://1prime.ru/20240729/putin-850507228.html
Путин призвал уделить особое внимание проблеме жилья и водоснабжения в ДНР
Путин призвал уделить особое внимание проблеме жилья и водоснабжения в ДНР - 29.07.2024, ПРАЙМ
Путин призвал уделить особое внимание проблеме жилья и водоснабжения в ДНР
Особое внимание необходимо уделить проблемам с аварийным жильем и водоснабжением в Донецкой Народной Республике, заявил президент России Владимир Путин. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T14:31+0300
2024-07-29T14:31+0300
2024-07-29T14:31+0300
владимир путин
днр
денис пушилин
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Особое внимание необходимо уделить проблемам с аварийным жильем и водоснабжением в Донецкой Народной Республике, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в понедельник, 29 июля, встретился с главой региона Денисом Пушилиным. Он отметил, что особого внимания требуют проблемы, например с аварийным жильем, которое составляет более 27 процентов жилого фонда в ДНР. "Все связано с боевыми действиями и с тем, что долгие годы, десятилетиями может быть, в прежние времена, не уделяли этому должного внимания", - пояснил Путин.Президент добавил, что вторая проблема - водоснабжение. Российский лидер попросил Пушилина обратить особое внимание совместно с федеральными коллегами на эти темы.
https://1prime.ru/20240729/arest-850504679.html
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владимир путин, днр, денис пушилин
Владимир Путин, ДНР, Денис Пушилин
Путин призвал уделить особое внимание проблеме жилья и водоснабжения в ДНР
Путин: решение проблем аварийного жилья и водоснабжения в ДНР требует особого внимания
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Особое внимание необходимо уделить проблемам с аварийным жильем и водоснабжением в Донецкой Народной Республике, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в понедельник, 29 июля, встретился с главой региона Денисом Пушилиным. Он отметил, что особого внимания требуют проблемы, например с аварийным жильем, которое составляет более 27 процентов жилого фонда в ДНР.
"Все связано с боевыми действиями и с тем, что долгие годы, десятилетиями может быть, в прежние времена, не уделяли этому должного внимания", - пояснил Путин.
Президент добавил, что вторая проблема - водоснабжение. Российский лидер попросил Пушилина обратить особое внимание совместно с федеральными коллегами на эти темы.
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