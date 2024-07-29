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Рубль вырос к юаню в последний день налогового периода июля - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Рубль вырос к юаню в последний день налогового периода июля
Рубль вырос к юаню в последний день налогового периода июля - 29.07.2024, ПРАЙМ
Рубль вырос к юаню в последний день налогового периода июля
Курс рубля в понедельник вырос против юаня, продолжив преобладавшую на прошлой неделе тенденцию на фоне пика налогового периода июля, пришедшегося на начало... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T21:23+0300
2024-07-29T21:23+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник вырос против юаня, продолжив преобладавшую на прошлой неделе тенденцию на фоне пика налогового периода июля, пришедшегося на начало недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек (-0,5%), до 11,8 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 108,6 миллиарда рублей. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,45 рубля. РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ Курс рубля в понедельник после инерционного утреннего ослабления перешел днем к росту, а вечером эта тенденция усилилась. Таким образом, укрепление валюты РФ, преобладавшее на прошлой неделе, получает развитие, а курс юаня в третьей декаде июля удерживается ниже ключевого уровня 12 рублей. "На понедельник пришелся пик налоговых платежей экспортеров, осуществлявших для этих целей продажи иностранной валюты", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.07 мск падала на 1,7%, до 78,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 104,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Налоговый период остается позади, что лишает рубль части поддержки, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Биржевой юань в ближайшие дни может подойти к 12 рублям, официальные курсы доллара и евро – в район 87-88 и 95-96 рублей, соответственно. Более существенное ослабление рубля в ближайшей перспективе маловероятно, оно сдерживается жестким курсом денежно-кредитной политики, усиленным по итогам пятничного заседания ЦБ. Основное влияние на рубль продолжают оказывать динамика экспортных доходов и спрос импортеров на иностранную валюту", - добавляет он. На этой неделе поддержка в виде продаж валюты экспортерами для выплаты налогов завершится, также считает Денис Обухов из УК "Первая". "Вероятно, курс юаня и доллара будет возвращаться к уровням около 12 рублей и 88 рублей соответственно", - добавляет он.
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торги, мосбиржа, курсы валют, юань
Китайский юань, Торги, Мосбиржа, Курсы валют, юань
21:23 29.07.2024
 
Рубль вырос к юаню в последний день налогового периода июля

Курс юаня снизился в последний день налогового периода июля до 11,8 рубля

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник вырос против юаня, продолжив преобладавшую на прошлой неделе тенденцию на фоне пика налогового периода июля, пришедшегося на начало недели, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 6 копеек (-0,5%), до 11,8 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составил 108,6 миллиарда рублей.
Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 86,45 рубля.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ

Курс рубля в понедельник после инерционного утреннего ослабления перешел днем к росту, а вечером эта тенденция усилилась. Таким образом, укрепление валюты РФ, преобладавшее на прошлой неделе, получает развитие, а курс юаня в третьей декаде июля удерживается ниже ключевого уровня 12 рублей.
"На понедельник пришелся пик налоговых платежей экспортеров, осуществлявших для этих целей продажи иностранной валюты", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 21.07 мск падала на 1,7%, до 78,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 104,6 пункта.

ПРОГНОЗЫ

Налоговый период остается позади, что лишает рубль части поддержки, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Биржевой юань в ближайшие дни может подойти к 12 рублям, официальные курсы доллара и евро – в район 87-88 и 95-96 рублей, соответственно. Более существенное ослабление рубля в ближайшей перспективе маловероятно, оно сдерживается жестким курсом денежно-кредитной политики, усиленным по итогам пятничного заседания ЦБ. Основное влияние на рубль продолжают оказывать динамика экспортных доходов и спрос импортеров на иностранную валюту", - добавляет он.
На этой неделе поддержка в виде продаж валюты экспортерами для выплаты налогов завершится, также считает Денис Обухов из УК "Первая". "Вероятно, курс юаня и доллара будет возвращаться к уровням около 12 рублей и 88 рублей соответственно", - добавляет он.
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