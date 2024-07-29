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В США сделали неприятный прогноз для Украины
В США сделали неприятный прогноз для Украины - 29.07.2024, ПРАЙМ
В США сделали неприятный прогноз для Украины
Украина, даже учитывая помощь западных стран, потерпит поражение в конфликте. Такое мнение выразил в соцсети Х американский миллиардер Дэвид Сакс. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T12:02+0300
2024-07-29T12:02+0300
2024-07-29T12:03+0300
спецоперация на украине
украина
запад
военная помощь украине
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Украина, даже учитывая помощь западных стран, потерпит поражение в конфликте. Такое мнение выразил в соцсети Х американский миллиардер Дэвид Сакс."(Украина) не может поддерживать свои военные усилия, даже при поддержке Запада, и война закончится поражением", - отметил он.Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://1prime.ru/20240729/ukraina-850498200.html
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украина, запад, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, военная помощь Украине
В США сделали неприятный прогноз для Украины
Американский миллиардер Сакс предрек поражение Украины в конфликте
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Украина, даже учитывая помощь западных стран, потерпит поражение в конфликте. Такое мнение выразил в соцсети Х американский миллиардер Дэвид Сакс.
"(Украина) не может поддерживать свои военные усилия, даже при поддержке Запада, и война закончится поражением", - отметил он.
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
"Расколет и ослабит". В США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине