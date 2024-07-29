Стальные реки потекли вспять: куда улетают европейские миллиарды

МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Дешёвый импорт снижает внутренние цены, обеспечивает большой выбор и производительность. Как считал выдающийся экономист Давид Рикардо, специализация позволяет каждой стране в условиях свободной торговли получить максимум того, что она хочет заработать в сложившейся экономической ситуации. Протекционизм же нарушает эти пропорции, и страны получают меньше, чем могли бы.Отсюда следует, что свобода торговли - главное условие получения максимальной прибыли каждой из стран. Теперь давайте вспомним Фридриха Листа: свобода торговли консервирует сложившееся положение вещей, т.е. индустриальное лидерство одних и более слабые позиции других.Идеи Листа были доказаны на практике: в конце XIX – начале XX Германия совершила прорыв, следом за ней – Япония и дореволюционная Россия. И всё благодаря протекционизму.Но в какой мере можно следовать идеям протекционизма сейчас?В период с 2000 по 2017 год мировое производство стали удвоилось с примерно 800 млн тонн до 1,6 млрд тонн в год, в основном за счет роста производства в Китае. До 2016 года спрос в Китае рос примерно такими же темпами, как и объем производства его сталелитейных заводов, что означает - влияние на остальной мир было ограниченным. Но когда строительный бум начал снижаться и спрос упал, это побудило сталелитейных производителей Китая продавать свои растущие излишки на внешних рынках. Экспорт стали из Китая увеличился с 45 млн тонн в 2015 году до 90 млн тонн в прошлом году. Это большие цифры. Например, весь объем производства Германии за последний год – около 40 млн тонн.С трудом конкурируя с промышленной мощью Китая, другие рынки были готовы извлечь выгоду, так как стоимость рабочей силы у Китая резко возросла, а растущая напряженность между Китаем и Западом заставила компании искать новые места для размещения заводов. Сторонники свободной торговли справедливо оспаривают такие планы, однако экономически нерациональную стратегию невозможно не принять по политическим причинам. Тем не менее, ограничение свободного потока капитала означает менее эффективное производство стали и, в конечном счете, более высокие цены для потребителей.И мы видим, что объем импортируемых странами Евросоюза российских железа и стали уже в этом году достиг максимальных с июня 2022 года значений. Среди основных импортеров – Италия, Нидерланды, Южная Корея. Похожая картина и с алюминием. То есть, происходит восстановление экономических стимулов.Но, например, Италия, совсем недавно потратила 2 млрд евро на поддержку сталелитейного завода Ilva в Таранто. Стратегия понятна. Но насколько рыночной и эффективной она является - вопрос. Тарифы на импорт стали, введенные в США в 2018 году, были оправданы необходимостью поддержания внутренних мощностей, но мы видим, что издержки политики протекционизма могут быть больше, чем планировалось, а выгоды менее определенны. Более того, стратегии протекционизма могут служить оправданием практически любой политики, какой бы плохой она ни была.Поэтому получается вполне очевидная конструкция: принудительное ограничение свободного потока капитала в одних регионах означает менее эффективное производство стали и, в конечном счете, более высокие цены для потребителей.Автор - Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Дешёвый импорт снижает внутренние цены, обеспечивает большой выбор и производительность. Как считал выдающийся экономист Давид Рикардо, специализация позволяет каждой стране в условиях свободной торговли получить максимум того, что она хочет заработать в сложившейся экономической ситуации. Протекционизм же нарушает эти пропорции, и страны получают меньше, чем могли бы.
Отсюда следует, что свобода торговли - главное условие получения максимальной прибыли каждой из стран. Теперь давайте вспомним Фридриха Листа: свобода торговли консервирует сложившееся положение вещей, т.е. индустриальное лидерство одних и более слабые позиции других.
Идеи Листа были доказаны на практике: в конце XIX – начале XX Германия совершила прорыв, следом за ней – Япония и дореволюционная Россия. И всё благодаря протекционизму.
Но в какой мере можно следовать идеям протекционизма сейчас?
В период с 2000 по 2017 год мировое производство стали удвоилось с примерно 800 млн тонн до 1,6 млрд тонн в год, в основном за счет роста производства в Китае. До 2016 года спрос в Китае рос примерно такими же темпами, как и объем производства его сталелитейных заводов, что означает - влияние на остальной мир было ограниченным. Но когда строительный бум начал снижаться и спрос упал, это побудило сталелитейных производителей Китая продавать свои растущие излишки на внешних рынках. Экспорт стали из Китая увеличился с 45 млн тонн в 2015 году до 90 млн тонн в прошлом году. Это большие цифры. Например, весь объем производства Германии за последний год – около 40 млн тонн.
С трудом конкурируя с промышленной мощью Китая, другие рынки были готовы извлечь выгоду, так как стоимость рабочей силы у Китая резко возросла, а растущая напряженность между Китаем и Западом заставила компании искать новые места для размещения заводов. Сторонники свободной торговли справедливо оспаривают такие планы, однако экономически нерациональную стратегию невозможно не принять по политическим причинам. Тем не менее, ограничение свободного потока капитала означает менее эффективное производство стали и, в конечном счете, более высокие цены для потребителей.
И мы видим, что объем импортируемых странами Евросоюза российских железа и стали уже в этом году достиг максимальных с июня 2022 года значений. Среди основных импортеров – Италия, Нидерланды, Южная Корея. Похожая картина и с алюминием. То есть, происходит восстановление экономических стимулов.
Но, например, Италия, совсем недавно потратила 2 млрд евро на поддержку сталелитейного завода Ilva в Таранто. Стратегия понятна. Но насколько рыночной и эффективной она является - вопрос.
Тарифы на импорт стали, введенные в США в 2018 году, были оправданы необходимостью поддержания внутренних мощностей, но мы видим, что издержки политики протекционизма могут быть больше, чем планировалось, а выгоды менее определенны. Более того, стратегии протекционизма могут служить оправданием практически любой политики, какой бы плохой она ни была.
Поэтому получается вполне очевидная конструкция: принудительное ограничение свободного потока капитала в одних регионах означает менее эффективное производство стали и, в конечном счете, более высокие цены для потребителей.
Автор - Павел Севостьянов, действительный госсоветник РФ, к.п.н., доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова
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