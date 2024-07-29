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Росморречфлот ограничит судоходство в районе ББК из-за размытия перемычки - 29.07.2024, ПРАЙМ
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Росморречфлот ограничит судоходство в районе ББК из-за размытия перемычки
Росморречфлот ограничит судоходство в районе ББК из-за размытия перемычки - 29.07.2024, ПРАЙМ
Росморречфлот ограничит судоходство в районе ББК из-за размытия перемычки
Росморречфлот готовит распоряжение об ограничении судоходства в районе Беломорско-Балтийского канала (ББК), где ранее в понедельник произошел размыв временной... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T12:05+0300
2024-07-29T12:06+0300
росморречфлот
россия
судоходство
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Росморречфлот готовит распоряжение об ограничении судоходства в районе Беломорско-Балтийского канала (ББК), где ранее в понедельник произошел размыв временной грунтовой перемычки в районе 11-го шлюза, сообщили в ведомстве. "По информации Росморречфлота в настоящее время готовится распоряжение о введении ограничения движения судов. Восстановление судоходства связано с ремонтно-восстановительными работами на объекте", – говорится в сообщении. Глава Карелии Артур Парфенчиков ранее в понедельник сообщил, между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский", произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять, из них спасены семеро (в том числе трое детей), судьба еще двоих пока неизвестна. Как уточнили в ФКУ "Ространсмодернизация", занимающимся реконструкцией гидросооружения ББК, размытие грунтовой перемычки произошло в 06:15. "На месте работают оперативные службы и МЧС. Ситуация на объекте также находится на контроле у ФКУ "Ространсмодернизация". Предпринимаются меры по выявлению причин произошедшего. На объекте происходит отток воды, который по предварительным данным займет 3-4 часа. После этого появится возможность оценить масштабы ущерба, в частности повреждение моста", - добавили в "Ространсмодернизации".
https://1prime.ru/20240729/kareliya-850498617.html
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росморречфлот, россия, судоходство
Росморречфлот, РОССИЯ, судоходство
12:05 29.07.2024 (обновлено: 12:06 29.07.2024)
 
Росморречфлот ограничит судоходство в районе ББК из-за размытия перемычки

Росморречфлот готовится ограничить судоходство в районе Беломорско-Балтийского канала

© МЧС Республики Карелия | Перейти в медиабанкВ Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу
В Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу
© МЧС Республики Карелия
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Росморречфлот готовит распоряжение об ограничении судоходства в районе Беломорско-Балтийского канала (ББК), где ранее в понедельник произошел размыв временной грунтовой перемычки в районе 11-го шлюза, сообщили в ведомстве.
"По информации Росморречфлота в настоящее время готовится распоряжение о введении ограничения движения судов. Восстановление судоходства связано с ремонтно-восстановительными работами на объекте", – говорится в сообщении.
Глава Карелии Артур Парфенчиков ранее в понедельник сообщил, между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала размыло временную перемычку, установленную на время реконструкции. По данным Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, в зону подтопления попали населенные пункты при 11 Шлюзе и СНТ "Балтийский", произошло разрушение трех домов. По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять, из них спасены семеро (в том числе трое детей), судьба еще двоих пока неизвестна.
Как уточнили в ФКУ "Ространсмодернизация", занимающимся реконструкцией гидросооружения ББК, размытие грунтовой перемычки произошло в 06:15.
Беломорско-Балтийский Канал - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
Режим ЧС ввели в Карелии из-за размытия перемычки между шлюзами ББК
10:25
"На месте работают оперативные службы и МЧС. Ситуация на объекте также находится на контроле у ФКУ "Ространсмодернизация". Предпринимаются меры по выявлению причин произошедшего. На объекте происходит отток воды, который по предварительным данным займет 3-4 часа. После этого появится возможность оценить масштабы ущерба, в частности повреждение моста", - добавили в "Ространсмодернизации".
Артур Парфенчиков - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
В Карелии размыло перемычку на Беломорканале. Есть погибший
11:54
 
РосморречфлотРОССИЯсудоходство
 
 
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