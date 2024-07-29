https://1prime.ru/20240729/svo-850494736.html

Экс-сотрудник СБУ: РДК* не существует - это виртуальная структура

Экс-сотрудник СБУ: РДК* не существует - это виртуальная структура - 29.07.2024, ПРАЙМ

Экс-сотрудник СБУ: РДК* не существует - это виртуальная структура

РДК* (организация признана в РФ террористической и запрещена) - виртуальная пиаровская структура, которая была создана в пропагандистских целях на деньги... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T05:53+0300

2024-07-29T05:53+0300

2024-07-29T05:59+0300

спецоперация на украине

украина

подразделение

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/29/841262966_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_fdb7c6f9d379973ca8adba463fb5ec14.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. РДК* (организация признана в РФ террористической и запрещена) - виртуальная пиаровская структура, которая была создана в пропагандистских целях на деньги Запада, сообщил РИА Новости экс-полковник СБУ Василий Прозоров. По его утверждению, "де-факто РДК* не существует", в этой структуре не наберется даже и пятидесяти человек."Все операции, которые якобы проводит РДК*, проводят кадровые украинские военнослужащие, которым просто цепляли шеврон РДК* перед операцией, - пояснил Прозоров. - И нам об этом рассказывали украинские военнопленные".Вместе с тем он отметил, это подразделение-фикция придумали спецслужбы Украины для расшатывания ситуации внутри Российской Федерации. "Не нашли они (украинские спецслужбы - прим. ред.) даже реально большого количества граждан России, которые хотят повоевать, чтобы вот показать их..., - говорит Прозоров. - Так что РДК* - это чисто виртуальный проект".Также он сообщил, что на создание указанного подразделения выделяли средства спецслужбы Запада, и за эти деньги киевскому режиму нужно отчитываться. Все вторжения в Белгородской области, по его словам, это как раз попытка показать, что средства потрачены не зря. "Смотрите, вот у нас есть РДК* и он вторгается в Россию. А на самом деле его нет, деньги попилены, и в виде РДК* используют просто украинских солдат", - рассказал экс-сотрудник СБУ.* Признана в РФ террористической и запрещена.

https://1prime.ru/20240726/podryv-850447417.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, подразделение, экспертное мнение