https://1prime.ru/20240729/svo-850504598.html

"Злобные лилипуты". Аналитик ЦРУ объяснил, зачем Западу конфликт с Россией

"Злобные лилипуты". Аналитик ЦРУ объяснил, зачем Западу конфликт с Россией - 29.07.2024, ПРАЙМ

"Злобные лилипуты". Аналитик ЦРУ объяснил, зачем Западу конфликт с Россией

Европа и США тайно убеждают Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией, потому сегодня у власти на Западе находятся "некомпетентные и зловредные... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T13:00+0300

2024-07-29T13:00+0300

2024-07-29T13:20+0300

спецоперация на украине

запад

конфликт

экспертное мнение

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Европа и США тайно убеждают Владимира Зеленского продолжать конфликт с Россией, потому сегодня у власти на Западе находятся "некомпетентные и зловредные лилипуты". Такую точку зрения в беседе с YoyTube-каналом Dialogue Works высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.Комментируя вопрос, зачем Запад убеждает Зеленского продолжать конфликт с Россией, аналитик неожиданно предложил обратиться к "Путешествиям Гулливера" Джонатана Свифта. В частности, Джонсон напомнил, как Гулливер то оказывался в стране великанов, то его связывали лилипуты."Кто обитает сейчас в Европе и США? Крошечные люди с крошечными мозгами. Но они очень жестокие, очень зловредные, очень опасные и при этом очень глупые и некомпетентные", - утверждает Джонсон, не стесняясь в выражениях.В то же время он предупредил, что это "опасная смесь" качеств.По словам аналитика, сегодня уже всем ясно, что настало время садиться за стол переговоров, что нужно "общаться и пытаться найти способ сосуществования".Но Европе, как считает Джонсон, "это не нужно" – ей важнее навязывать свои собственные ценности. Европа их отстаивает и, видимо, не понимает, что они "разрушают ее".

https://1prime.ru/20240728/spetsoperatsiya-850493914.html

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запад, конфликт, экспертное мнение, россия, владимир зеленский