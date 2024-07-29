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В России появился в продаже Toyota Hilux GR Sport - 29.07.2024, ПРАЙМ
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В России появился в продаже Toyota Hilux GR Sport
В России появился в продаже Toyota Hilux GR Sport - 29.07.2024, ПРАЙМ
В России появился в продаже Toyota Hilux GR Sport
Выпущенный в 2022 году пикап восьмого поколения Toyota Hilux в версии GR Sport впервые появился на российском рынке через параллельный импорт, передает издание... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T14:22+0300
2024-07-29T14:25+0300
параллельный импорт
toyota
россия
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Выпущенный в 2022 году пикап восьмого поколения Toyota Hilux в версии GR Sport впервые появился на российском рынке через параллельный импорт, передает издание Autonews.Спортивная версия пикапа отличается дизельным двигателем объемом 2,8 литра и мощностью 200 л.с, а также 500 Нм крутящего момента. Полноприводный автомобиль с шестиступенчатой автоматической коробкой передач упрощает легко набирает скорость.Также у новой версии предустановлены 17-дюймовые диски, внедорожные шины и немного видоизмененные бамперы. Салон отличается спортивными сидениями. Новая версия пикапа включает улучшенные воздухонаборники, уменьшенные противотуманные фары и иную оптику. Также в салоне расположен 8-дюймовый монитор с мультимедийной системой управления.Стоимость Toyota Hilux в версии GR Sport начинается от 6 990 000 рублей.
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параллельный импорт, toyota, россия
параллельный импорт, Toyota, РОССИЯ
14:22 29.07.2024 (обновлено: 14:25 29.07.2024)
 
В России появился в продаже Toyota Hilux GR Sport

Autonews: в России начали продавать пикап Toyota Hilux в версии GR Sport

Toyota Hilux GR Sport
Toyota Hilux GR Sport
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Выпущенный в 2022 году пикап восьмого поколения Toyota Hilux в версии GR Sport впервые появился на российском рынке через параллельный импорт, передает издание Autonews.
Спортивная версия пикапа отличается дизельным двигателем объемом 2,8 литра и мощностью 200 л.с, а также 500 Нм крутящего момента. Полноприводный автомобиль с шестиступенчатой автоматической коробкой передач упрощает легко набирает скорость.
Также у новой версии предустановлены 17-дюймовые диски, внедорожные шины и немного видоизмененные бамперы. Салон отличается спортивными сидениями. Новая версия пикапа включает улучшенные воздухонаборники, уменьшенные противотуманные фары и иную оптику. Также в салоне расположен 8-дюймовый монитор с мультимедийной системой управления.
Стоимость Toyota Hilux в версии GR Sport начинается от 6 990 000 рублей.
 
параллельный импортToyotaРОССИЯ
 
 
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