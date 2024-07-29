https://1prime.ru/20240729/toyota-850506898.html

В России появился в продаже Toyota Hilux GR Sport

В России появился в продаже Toyota Hilux GR Sport - 29.07.2024, ПРАЙМ

В России появился в продаже Toyota Hilux GR Sport

Выпущенный в 2022 году пикап восьмого поколения Toyota Hilux в версии GR Sport впервые появился на российском рынке через параллельный импорт, передает издание... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T14:22+0300

2024-07-29T14:22+0300

2024-07-29T14:25+0300

параллельный импорт

toyota

россия

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Выпущенный в 2022 году пикап восьмого поколения Toyota Hilux в версии GR Sport впервые появился на российском рынке через параллельный импорт, передает издание Autonews.Спортивная версия пикапа отличается дизельным двигателем объемом 2,8 литра и мощностью 200 л.с, а также 500 Нм крутящего момента. Полноприводный автомобиль с шестиступенчатой автоматической коробкой передач упрощает легко набирает скорость.Также у новой версии предустановлены 17-дюймовые диски, внедорожные шины и немного видоизмененные бамперы. Салон отличается спортивными сидениями. Новая версия пикапа включает улучшенные воздухонаборники, уменьшенные противотуманные фары и иную оптику. Также в салоне расположен 8-дюймовый монитор с мультимедийной системой управления.Стоимость Toyota Hilux в версии GR Sport начинается от 6 990 000 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

параллельный импорт, toyota, россия