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Главы МИД России, Венгрии и Словакии обсудили транзит нефти через Украину
Главы МИД России, Венгрии и Словакии обсудили транзит нефти через Украину - 29.07.2024, ПРАЙМ
Главы МИД России, Венгрии и Словакии обсудили транзит нефти через Украину
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал о состоявшихся телефонных консультациях с главой МИД России Сергеем... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T21:41+0300
2024-07-29T21:41+0300
2024-07-29T21:41+0300
энергетика
нефть
венгрия
транзит нефти по "дружбе"
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БУДАПЕШТ, 29 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал о состоявшихся телефонных консультациях с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой внешнеполитического ведомства Словакии Юраем Бланаром по вопросу остановки Киевом транзита нефти из РФ. По словам Сийярто, работа "над восстановлением долгосрочной безопасности нашего нефтеснабжения" продолжается."Поэтому сегодня утром я снова проконсультировался по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и словацким Юрайем Бланаром", — написал министр в соцсети Facebook*. Он также отметил, что Киев, угрожая безопасности энергоснабжения Венгрии, нарушает договор об ассоциации с Евросоюзом. Будапешт постоянно анализирует "возможные правовые и технические решения, которые обеспечат непрерывность нашего нефтеснабжения независимо от украинского запрета на транзит", добавил Сийярто. Ранее он сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". В Минэкономики Словакии также подтвердили, что Братислава перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита и сообщили, "Лукойл" внесли на Украине в санкционный список. Сийярто ранее заявлял, что Будапешт "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, так как важно решить проблему принципиально, в противном случае Киев "завтра может сделать то же самое с другой компанией". Венгрия будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергетической безопасности, отмечал министр. По его словам, на долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого. Поставки нефти других российских компаний пока продолжаются, отмечал он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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нефть, венгрия, транзит нефти по "дружбе"
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, транзит нефти по "Дружбе"
Главы МИД России, Венгрии и Словакии обсудили транзит нефти через Украину
Сийярто обсудил с Лавровым и Бланаром транзит нефти из России через Украину
БУДАПЕШТ, 29 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал о состоявшихся телефонных консультациях с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой внешнеполитического ведомства Словакии Юраем Бланаром по вопросу остановки Киевом транзита нефти из РФ.
По словам Сийярто, работа "над восстановлением долгосрочной безопасности нашего нефтеснабжения" продолжается.
"Поэтому сегодня утром я снова проконсультировался по телефону со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и словацким Юрайем Бланаром", — написал министр в соцсети Facebook*.
Он также отметил, что Киев, угрожая безопасности энергоснабжения Венгрии, нарушает договор об ассоциации с Евросоюзом.
Будапешт постоянно анализирует "возможные правовые и технические решения, которые обеспечат непрерывность нашего нефтеснабжения независимо от украинского запрета на транзит", добавил Сийярто.
Ранее он сообщил о прекращении поставок нефти "Лукойла" через Украину по нефтепроводу "Дружба". В Минэкономики Словакии также подтвердили, что Братислава перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита и сообщили, "Лукойл" внесли на Украине в санкционный список.
Сийярто ранее заявлял, что Будапешт "не торопится" замещать "Лукойл" другим поставщиком, так как важно решить проблему принципиально, в противном случае Киев "завтра может сделать то же самое с другой компанией". Венгрия будет отдавать приоритет действующим контрактам и долгосрочной стратегии энергетической безопасности, отмечал министр. По его словам, на долю "Лукойла" приходится треть венгерского нефтяного импорта и 45% словацкого. Поставки нефти других российских компаний пока продолжаются, отмечал он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
Фицо пригрозил Киеву остановкой поставок дизельного топлива