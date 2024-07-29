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"Ничего не может сделать". На Западе бьют тревогу из-за ситуации на Украине

"Ничего не может сделать". На Западе бьют тревогу из-за ситуации на Украине - 29.07.2024, ПРАЙМ

"Ничего не может сделать". На Западе бьют тревогу из-за ситуации на Украине

Киев не способен переломить сложившуюся на поле боя ситуацию даже при поддержке со стороны Запада. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T17:59+0300

2024-07-29T17:59+0300

2024-07-29T17:59+0300

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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Киев не способен переломить сложившуюся на поле боя ситуацию даже при поддержке со стороны Запада. Такое мнение выразил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.По его словам, "общая картина ясна", ситуация разворачивается не в пользу Украины и "Запад не может сделать ничего особенного, чтобы переломить ситуацию". "На самом деле, я пойду дальше: я скажу, что нет ничего, что Запад может сделать, чтобы переломить ситуацию", — заявил Меркурис.Он отметил, что украинские войска не обладают достаточным количеством зенитных ракет, снарядов и танков и даже западная авиация не смогла бы повлиять на ход конфликта.Меркурис подчеркнул, что он выразил свое мнение "с полным пониманием и знанием того, что, если бы такое произошло, мы оказались бы в катастрофическом кризисе, который очень близко подвел бы нас к мировой войне".Согласно воскресным данным Минобороны России, совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1930 человек, а также четыре танка и других боевых бронированных машин, две боевые машины РСЗО, 23 орудия полевой артиллерии и миномета и 28 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://1prime.ru/20240729/odesssa-850514879.html

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украина, всу, поддержка украины, сво