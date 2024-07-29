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"Расколет и ослабит". В США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине - 29.07.2024, ПРАЙМ
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"Расколет и ослабит". В США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине
"Расколет и ослабит". В США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине - 29.07.2024, ПРАЙМ
"Расколет и ослабит". В США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине
Ряд стран-членов НАТО могут отказаться от помощи Украине, если на президентских выборах в ноябре победит Дональд Трамп, рассказывается в публикации издания... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T10:17+0300
2024-07-29T10:20+0300
спецоперация на украине
нато
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Ряд стран-членов НАТО могут отказаться от помощи Украине, если на президентских выборах в ноябре победит Дональд Трамп, рассказывается в публикации издания Politico.Как утверждают авторы материала, "подобный кризис расколет и ослабит НАТО". Более того, указанный раскол, по их мнению, может привести к тому, что ряд стран, выступающих сегодня союзниками Киева, в итоге вполне "могут отказаться от конфронтации с президентом России Владимиром Путиным и прекратить поддержку Украины".В случае переизбрания Трампа в ноябре, отмечается в материале, Великобритания и другие европейские государства-участники Североатлантического альянса могут пойти на урегулирование конфликта в пользу Российской Федерации или продолжать оказывать помощь Киеву. Но, продолжив поставлять на Украину вооружения и боеприпасы, они тем самым будут разжигать конфликт. А из-за этого Соединенные Штаты под предводительством Трампа, по мнению Politico, могут лишить их своей поддержки.Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах он сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток.
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нато, помощь, украина
Спецоперация на Украине, НАТО, помощь, УКРАИНА
10:17 29.07.2024 (обновлено: 10:20 29.07.2024)
 
"Расколет и ослабит". В США сделали неожиданное заявление о НАТО и Украине

Politico: ряд стран-членов НАТО могут отказаться помогать Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Ряд стран-членов НАТО могут отказаться от помощи Украине, если на президентских выборах в ноябре победит Дональд Трамп, рассказывается в публикации издания Politico.
Как утверждают авторы материала, "подобный кризис расколет и ослабит НАТО". Более того, указанный раскол, по их мнению, может привести к тому, что ряд стран, выступающих сегодня союзниками Киева, в итоге вполне "могут отказаться от конфронтации с президентом России Владимиром Путиным и прекратить поддержку Украины".
В случае переизбрания Трампа в ноябре, отмечается в материале, Великобритания и другие европейские государства-участники Североатлантического альянса могут пойти на урегулирование конфликта в пользу Российской Федерации или продолжать оказывать помощь Киеву. Но, продолжив поставлять на Украину вооружения и боеприпасы, они тем самым будут разжигать конфликт. А из-за этого Соединенные Штаты под предводительством Трампа, по мнению Politico, могут лишить их своей поддержки.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 25.07.2024
СМИ выяснили, почему ключевая страна НАТО хочет в БРИКС
25 июля, 17:41
Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на президентских выборах он сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток.
 
Спецоперация на УкраинеНАТОпомощьУКРАИНА
 
 
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