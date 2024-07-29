https://1prime.ru/20240729/ukraina-850507491.html

На Украине выступили за скорейшие переговоры с Россией

На Украине выступили за скорейшие переговоры с Россией - 29.07.2024, ПРАЙМ

На Украине выступили за скорейшие переговоры с Россией

Переговоры с Россией необходимо начать как можно скорее ради завершения конфликта, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук. | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T14:42+0300

2024-07-29T14:42+0300

2024-07-29T14:42+0300

спецоперация на украине

украина

россия

мирные переговоры

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Переговоры с Россией необходимо начать как можно скорее ради завершения конфликта, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук."Для меня сохранение украинских жизней и сохранение Украины – это самое главное. Потому, конечно, я выступаю исключительно за окончание войны. Для меня окончание войны – это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна", - цитирует его украинское издание Telegraf.По его словам, только после этого Украина сможет начать восстанавливаться во всех сферах. Депутат подчеркнул, что любой конфликт заканчивается переговорами, и для украинцев лучше, чтобы они начались как можно быстрее.Ранее 30 июня Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией. Наиболее вероятной он назвал модель в формате "зерновой сделки", когда в процессе приняли участие ООН и Турция в качестве посредников.

https://1prime.ru/20240729/saks-850502115.html

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украина, россия, мирные переговоры