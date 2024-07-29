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На Украине выступили за скорейшие переговоры с Россией - 29.07.2024, ПРАЙМ
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На Украине выступили за скорейшие переговоры с Россией
На Украине выступили за скорейшие переговоры с Россией - 29.07.2024, ПРАЙМ
На Украине выступили за скорейшие переговоры с Россией
Переговоры с Россией необходимо начать как можно скорее ради завершения конфликта, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук. | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T14:42+0300
2024-07-29T14:42+0300
спецоперация на украине
украина
россия
мирные переговоры
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Переговоры с Россией необходимо начать как можно скорее ради завершения конфликта, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук."Для меня сохранение украинских жизней и сохранение Украины – это самое главное. Потому, конечно, я выступаю исключительно за окончание войны. Для меня окончание войны – это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна", - цитирует его украинское издание Telegraf.По его словам, только после этого Украина сможет начать восстанавливаться во всех сферах. Депутат подчеркнул, что любой конфликт заканчивается переговорами, и для украинцев лучше, чтобы они начались как можно быстрее.Ранее 30 июня Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией. Наиболее вероятной он назвал модель в формате "зерновой сделки", когда в процессе приняли участие ООН и Турция в качестве посредников.
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украина, россия, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, мирные переговоры
14:42 29.07.2024
 
На Украине выступили за скорейшие переговоры с Россией

Депутат Рады Дмитрук: выступил за переговоры с Россией ради завершения конфликта

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Переговоры с Россией необходимо начать как можно скорее ради завершения конфликта, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук.
"Для меня сохранение украинских жизней и сохранение Украины – это самое главное. Потому, конечно, я выступаю исключительно за окончание войны. Для меня окончание войны – это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна", - цитирует его украинское издание Telegraf.
По его словам, только после этого Украина сможет начать восстанавливаться во всех сферах.
Депутат подчеркнул, что любой конфликт заканчивается переговорами, и для украинцев лучше, чтобы они начались как можно быстрее.
Ранее 30 июня Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией. Наиболее вероятной он назвал модель в формате "зерновой сделки", когда в процессе приняли участие ООН и Турция в качестве посредников.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯмирные переговоры
 
 
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