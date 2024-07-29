https://1prime.ru/20240729/vengriya-850505283.html

МИД Польши обиделся на Венгрию и предложил ей покинуть ЕС и НАТО

МИД Польши обиделся на Венгрию и предложил ей покинуть ЕС и НАТО - 29.07.2024, ПРАЙМ

МИД Польши обиделся на Венгрию и предложил ей покинуть ЕС и НАТО

Венгрии стоит покинуть Европейский союз и НАТО, чтобы создать союз с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский в ответ на... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T13:15+0300

2024-07-29T13:15+0300

2024-07-29T13:25+0300

венгрия

польша

петер сийярто

виктор орбан

российская нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

КИШИНЕВ, 29 июл - ПРАЙМ. Венгрии стоит покинуть Европейский союз и НАТО, чтобы создать союз с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский в ответ на слова венгерского премьера Виктора Орбана о лицемерной антироссийской политике Варшавы.В субботу, 27 июля, венгерский премьер выступил в Свободном университете и летнем студенческом лагере в городе Бэиле-Тушнад в Румынии. Особое внимание он уделил польской политике в отношении России, назвав ее "лицемерной". Орбан пояснил, что Польша продолжает вести бизнес с российскими компаниями через посредников, несмотря на свою антироссийскую риторику. Венгерский премьер также обвинил Варшаву в том, что из-за нее произошло изменение баланса сил в Европе. Ось Берлин-Париж практически утратила свою силу, а вместо нее появилась новая конфигурация - Лондон, Варшава, Киев, страны Балтии и скандинавские страны. Политик полагает, что такой расклад сил ослабляет Вышеградскую группу — блок четырех стран Центральной Европы, в который также входят Словакия и Чехия. "Венгрия, а не Польша, ведет бизнес с Россией. В отличие от премьер-министра Орбана, который находится на периферии международного сообщества - как в Европейском Союзе, так и в НАТО... Почему бы Орбану не создать союз с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным? Я не совсем понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и которые якобы так плохо с ней обращаются", - сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Польши. Бартошевский назвал политику Орбана антиевропейской, антиукраинской и антипольской, так как премьер Венгрии блокирует те суммы денег, которые Польша могла получить в качестве компенсации за поставленную ВСУ военную технику. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на обвинение представителя польского МИД написал в соцсети, что "действующее польское правительство критикует и обвиняет нас, что мы импортируем из России нефть, которая жизненно необходима для функционирования страны, но если мы внимательно посмотрим на список" получателей нефти РФ, "то найдем в нем поляков". "В этом нет ничего неправильного, потому что снабжение энергией основывается в конце концов на физических потребностях, но если это так, то не надо лицемерить и перекладывать вину на других", - подчеркнул Сийярто. Он заявил, что Будапешт долго стремился к сохранению дружественных отношений между Польшей и Венгрией, однако теперь чаша терпения последней переполнена.

https://1prime.ru/20240728/polsha-850492928.html

https://1prime.ru/20240728/politika-850493773.html

венгрия

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, польша, петер сийярто, виктор орбан, российская нефть