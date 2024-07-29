https://1prime.ru/20240729/vnedorozhnik-850513882.html

В России начали продавать новый внедорожник Subaru

В России начали продавать новый внедорожник Subaru - 29.07.2024, ПРАЙМ

В России начали продавать новый внедорожник Subaru

На российском рынке впервые появился внедорожник Subaru Crosstrek 2024 года выпуска. Екатеринбургский дилер предлагает версию Limited по цене 4 990 000 рублей... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T17:14+0300

2024-07-29T17:14+0300

2024-07-29T17:28+0300

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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. На российском рынке впервые появился внедорожник Subaru Crosstrek 2024 года выпуска. Екатеринбургский дилер предлагает версию Limited по цене 4 990 000 рублей. Об этом пишет портал Speedme.ru.Отмечается, что Subaru Crosstrek третьего поколения —это пятидверный кроссовер, сохранивший узнаваемые черты предыдущих версий, но получивший при этом ряд серьезных изменений. Модель представлена на обновленной версии платформы SGP и имеет 2,5-литровй бензиновый двигатель мощностью 182 лошадиных силы, который взаимодействует в паре с вариатором и фирменной системой полного привода Subaru.По данным портала, представленная на российском рынке версия обладает богатым набором опций, которые обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта водителю и пассажирам. Так, Subaru Crosstrek имеет подушки безопасности для водителя и пассажира, антипробуксовочную систему (ASR), систему помощи при торможении (BAS; EBD), помощи при спуске, крепления ISOFIX для детских кресел на заднем ряду, датчик давления в шинах, антиблокировочную системой (ABS) и систему стабилизации (ESP), мультимедийную систему с ЖК-монитором и USB-портами, двухзонный климат-контроль, заднюю камеру, регулировку руля по высоте и вылету, многофункциональное рулевое колесо, бортовой компьютер, систему доступа без ключа, возможность запуска двигателя с кнопки и многое другое.

https://1prime.ru/20240729/pyaterka--850502555.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, внедорожники, subaru