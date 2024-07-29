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В России начали продавать новый внедорожник Subaru - 29.07.2024, ПРАЙМ
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В России начали продавать новый внедорожник Subaru
В России начали продавать новый внедорожник Subaru - 29.07.2024, ПРАЙМ
В России начали продавать новый внедорожник Subaru
На российском рынке впервые появился внедорожник Subaru Crosstrek 2024 года выпуска. Екатеринбургский дилер предлагает версию Limited по цене 4 990 000 рублей... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T17:14+0300
2024-07-29T17:28+0300
экономика
авто
внедорожники
subaru
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. На российском рынке впервые появился внедорожник Subaru Crosstrek 2024 года выпуска. Екатеринбургский дилер предлагает версию Limited по цене 4 990 000 рублей. Об этом пишет портал Speedme.ru.Отмечается, что Subaru Crosstrek третьего поколения —это пятидверный кроссовер, сохранивший узнаваемые черты предыдущих версий, но получивший при этом ряд серьезных изменений. Модель представлена на обновленной версии платформы SGP и имеет 2,5-литровй бензиновый двигатель мощностью 182 лошадиных силы, который взаимодействует в паре с вариатором и фирменной системой полного привода Subaru.По данным портала, представленная на российском рынке версия обладает богатым набором опций, которые обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта водителю и пассажирам. Так, Subaru Crosstrek имеет подушки безопасности для водителя и пассажира, антипробуксовочную систему (ASR), систему помощи при торможении (BAS; EBD), помощи при спуске, крепления ISOFIX для детских кресел на заднем ряду, датчик давления в шинах, антиблокировочную системой (ABS) и систему стабилизации (ESP), мультимедийную систему с ЖК-монитором и USB-портами, двухзонный климат-контроль, заднюю камеру, регулировку руля по высоте и вылету, многофункциональное рулевое колесо, бортовой компьютер, систему доступа без ключа, возможность запуска двигателя с кнопки и многое другое.
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авто, внедорожники, subaru
Экономика, Авто, внедорожники, Subaru
17:14 29.07.2024 (обновлено: 17:28 29.07.2024)
 
В России начали продавать новый внедорожник Subaru

Speedme.ru: в России в продаже появился внедорожник Subaru Crosstrek 2024 года

© AFP / Kazuhiro Nogi Эмблема Subaru
Эмблема Subaru - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
© AFP / Kazuhiro Nogi
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. На российском рынке впервые появился внедорожник Subaru Crosstrek 2024 года выпуска. Екатеринбургский дилер предлагает версию Limited по цене 4 990 000 рублей. Об этом пишет портал Speedme.ru.
Отмечается, что Subaru Crosstrek третьего поколения —это пятидверный кроссовер, сохранивший узнаваемые черты предыдущих версий, но получивший при этом ряд серьезных изменений. Модель представлена на обновленной версии платформы SGP и имеет 2,5-литровй бензиновый двигатель мощностью 182 лошадиных силы, который взаимодействует в паре с вариатором и фирменной системой полного привода Subaru.
По данным портала, представленная на российском рынке версия обладает богатым набором опций, которые обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта водителю и пассажирам.
Так, Subaru Crosstrek имеет подушки безопасности для водителя и пассажира, антипробуксовочную систему (ASR), систему помощи при торможении (BAS; EBD), помощи при спуске, крепления ISOFIX для детских кресел на заднем ряду, датчик давления в шинах, антиблокировочную системой (ABS) и систему стабилизации (ESP), мультимедийную систему с ЖК-монитором и USB-портами, двухзонный климат-контроль, заднюю камеру, регулировку руля по высоте и вылету, многофункциональное рулевое колесо, бортовой компьютер, систему доступа без ключа, возможность запуска двигателя с кнопки и многое другое.
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ЭкономикаАвтовнедорожникиSubaru
 
 
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