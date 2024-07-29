https://1prime.ru/20240729/vzryv-850512559.html

Bild: на химическом заводе в Германии прогремел взрыв, есть раненные

Bild: на химическом заводе в Германии прогремел взрыв, есть раненные - 29.07.2024, ПРАЙМ

Bild: на химическом заводе в Германии прогремел взрыв, есть раненные

В понедельник, 29 июля, на крупнейшем немецком химическом заводе компании BASF в городе Людвигсхафен прогремел взрыв, 14 человек получили ранения, следует из... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T16:40+0300

2024-07-29T16:40+0300

2024-07-29T16:40+0300

происшествия

германия

химическая промышленность

basf

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В понедельник, 29 июля, на крупнейшем немецком химическом заводе компании BASF в городе Людвигсхафен прогремел взрыв, 14 человек получили ранения, следует из сообщения немецкого издания Bild. "Около 12 часов дня (13.00 мск) в понедельник произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе Германии", - передает Bild. Взрыв спровоцировал пожар на заводе, который был ликвидирован. "В результате инцидента 14 сотрудников получили легкие ранения и в качестве меры предосторожности доставлены в заводскую поликлинику", - отмечает издание. В связи с распространением выделений продуктов горения городские власти предупредили местных жителей о потенциальной опасности. Причины взрыва выясняются.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, химическая промышленность, basf