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Bild: на химическом заводе в Германии прогремел взрыв, есть раненные
Bild: на химическом заводе в Германии прогремел взрыв, есть раненные - 29.07.2024, ПРАЙМ
Bild: на химическом заводе в Германии прогремел взрыв, есть раненные
В понедельник, 29 июля, на крупнейшем немецком химическом заводе компании BASF в городе Людвигсхафен прогремел взрыв, 14 человек получили ранения, следует из... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T16:40+0300
2024-07-29T16:40+0300
2024-07-29T16:40+0300
происшествия
германия
химическая промышленность
basf
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В понедельник, 29 июля, на крупнейшем немецком химическом заводе компании BASF в городе Людвигсхафен прогремел взрыв, 14 человек получили ранения, следует из сообщения немецкого издания Bild. "Около 12 часов дня (13.00 мск) в понедельник произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе Германии", - передает Bild. Взрыв спровоцировал пожар на заводе, который был ликвидирован. "В результате инцидента 14 сотрудников получили легкие ранения и в качестве меры предосторожности доставлены в заводскую поликлинику", - отмечает издание. В связи с распространением выделений продуктов горения городские власти предупредили местных жителей о потенциальной опасности. Причины взрыва выясняются.
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германия, химическая промышленность, basf
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, химическая промышленность, BASF
Bild: на химическом заводе в Германии прогремел взрыв, есть раненные
Bild: на химическом заводе компании BASF в Германии прогремел взрыв
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В понедельник, 29 июля, на крупнейшем немецком химическом заводе компании BASF в городе Людвигсхафен прогремел взрыв, 14 человек получили ранения, следует из сообщения немецкого издания Bild.
"Около 12 часов дня (13.00 мск) в понедельник произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе Германии", - передает Bild.
Взрыв спровоцировал пожар на заводе, который был ликвидирован. "В результате инцидента 14 сотрудников получили легкие ранения и в качестве меры предосторожности доставлены в заводскую поликлинику", - отмечает издание.
В связи с распространением выделений продуктов горения городские власти предупредили местных жителей о потенциальной опасности.
Причины взрыва выясняются.