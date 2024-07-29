https://1prime.ru/20240729/vzryv-850519974.html

BASF назвала причину взрыва на химзаводе в Германии

BASF назвала причину взрыва на химзаводе в Германии - 29.07.2024, ПРАЙМ

BASF назвала причину взрыва на химзаводе в Германии

Прогремевший на крупнейшем в ФРГ химзаводе компании BASF в городе Людвигсхафен взрыв случился на фоне утечки органического растворителя. Число раненых возросло... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T21:00+0300

2024-07-29T21:00+0300

2024-07-29T21:04+0300

экономика

basf

германия

завод

взрыв

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/29/841252903_0:112:2401:1462_1920x0_80_0_0_ca1a8bf4e3b78976a283a03756d94fd8.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Прогремевший на крупнейшем в ФРГ химзаводе компании BASF в городе Людвигсхафен взрыв случился на фоне утечки органического растворителя. Число раненых возросло до 15 человек. Об этом говорится в направленном агентству РИА Новости заявлении пресс-службой компании. "В ходе сегодняшнего происшествия в южной части завода BASF SE в Людвигсхафене произошел взрыв из-за утечки органического растворителя с последующим пожаром. Загрязнения воздуха, воды и почвы не было", — сказано в сообщении. Отмечается, что установка, на которой случила авария, была выключена и находится в безопасном состоянии. Кроме того, в заявлении сказано, что из-за взрыва 15 работников завода получили легкие ранения и были обследованы в медцентре BASF, все они смогли покинуть медицинский центр. В компании добавили, что установление точных причин произошедшего продолжается.

https://1prime.ru/20240729/germaniya-850516814.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

basf, германия, завод, взрыв