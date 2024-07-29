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BASF назвала причину взрыва на химзаводе в Германии
BASF назвала причину взрыва на химзаводе в Германии - 29.07.2024, ПРАЙМ
BASF назвала причину взрыва на химзаводе в Германии
Прогремевший на крупнейшем в ФРГ химзаводе компании BASF в городе Людвигсхафен взрыв случился на фоне утечки органического растворителя. Число раненых возросло... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T21:00+0300
2024-07-29T21:00+0300
2024-07-29T21:04+0300
экономика
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Прогремевший на крупнейшем в ФРГ химзаводе компании BASF в городе Людвигсхафен взрыв случился на фоне утечки органического растворителя. Число раненых возросло до 15 человек. Об этом говорится в направленном агентству РИА Новости заявлении пресс-службой компании. "В ходе сегодняшнего происшествия в южной части завода BASF SE в Людвигсхафене произошел взрыв из-за утечки органического растворителя с последующим пожаром. Загрязнения воздуха, воды и почвы не было", — сказано в сообщении. Отмечается, что установка, на которой случила авария, была выключена и находится в безопасном состоянии. Кроме того, в заявлении сказано, что из-за взрыва 15 работников завода получили легкие ранения и были обследованы в медцентре BASF, все они смогли покинуть медицинский центр. В компании добавили, что установление точных причин произошедшего продолжается.
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basf, германия, завод, взрыв
Экономика, BASF, ГЕРМАНИЯ, завод, взрыв
BASF назвала причину взрыва на химзаводе в Германии
BASF: взрыв на химзаводе в ФРГ был вызван утечкой органического растворителя
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Прогремевший на крупнейшем в ФРГ химзаводе компании BASF в городе Людвигсхафен взрыв случился на фоне утечки органического растворителя. Число раненых возросло до 15 человек. Об этом говорится в направленном агентству РИА Новости заявлении пресс-службой компании.
"В ходе сегодняшнего происшествия в южной части завода BASF SE в Людвигсхафене произошел взрыв из-за утечки органического растворителя с последующим пожаром. Загрязнения воздуха, воды и почвы не было", — сказано в сообщении.
Отмечается, что установка, на которой случила авария, была выключена и находится в безопасном состоянии.
Кроме того, в заявлении сказано, что из-за взрыва 15 работников завода получили легкие ранения и были обследованы в медцентре BASF, все они смогли покинуть медицинский центр.
В компании добавили, что установление точных причин произошедшего продолжается.
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