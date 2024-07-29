Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
BASF назвала причину взрыва на химзаводе в Германии - 29.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240729/vzryv-850519974.html
BASF назвала причину взрыва на химзаводе в Германии
BASF назвала причину взрыва на химзаводе в Германии - 29.07.2024, ПРАЙМ
BASF назвала причину взрыва на химзаводе в Германии
Прогремевший на крупнейшем в ФРГ химзаводе компании BASF в городе Людвигсхафен взрыв случился на фоне утечки органического растворителя. Число раненых возросло... | 29.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-29T21:00+0300
2024-07-29T21:04+0300
экономика
basf
германия
завод
взрыв
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/29/841252903_0:112:2401:1462_1920x0_80_0_0_ca1a8bf4e3b78976a283a03756d94fd8.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Прогремевший на крупнейшем в ФРГ химзаводе компании BASF в городе Людвигсхафен взрыв случился на фоне утечки органического растворителя. Число раненых возросло до 15 человек. Об этом говорится в направленном агентству РИА Новости заявлении пресс-службой компании. "В ходе сегодняшнего происшествия в южной части завода BASF SE в Людвигсхафене произошел взрыв из-за утечки органического растворителя с последующим пожаром. Загрязнения воздуха, воды и почвы не было", — сказано в сообщении. Отмечается, что установка, на которой случила авария, была выключена и находится в безопасном состоянии. Кроме того, в заявлении сказано, что из-за взрыва 15 работников завода получили легкие ранения и были обследованы в медцентре BASF, все они смогли покинуть медицинский центр. В компании добавили, что установление точных причин произошедшего продолжается.
https://1prime.ru/20240729/germaniya-850516814.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/29/841252903_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_abc86abfe033efcbe9425311b65fefc4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
basf, германия, завод, взрыв
Экономика, BASF, ГЕРМАНИЯ, завод, взрыв
21:00 29.07.2024 (обновлено: 21:04 29.07.2024)
 
BASF назвала причину взрыва на химзаводе в Германии

BASF: взрыв на химзаводе в ФРГ был вызван утечкой органического растворителя

© Unsplash/Amer KaasemБерлин, Германия
Берлин, Германия
© Unsplash/Amer Kaasem
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Прогремевший на крупнейшем в ФРГ химзаводе компании BASF в городе Людвигсхафен взрыв случился на фоне утечки органического растворителя. Число раненых возросло до 15 человек. Об этом говорится в направленном агентству РИА Новости заявлении пресс-службой компании.
"В ходе сегодняшнего происшествия в южной части завода BASF SE в Людвигсхафене произошел взрыв из-за утечки органического растворителя с последующим пожаром. Загрязнения воздуха, воды и почвы не было", — сказано в сообщении.
Отмечается, что установка, на которой случила авария, была выключена и находится в безопасном состоянии.
Кроме того, в заявлении сказано, что из-за взрыва 15 работников завода получили легкие ранения и были обследованы в медцентре BASF, все они смогли покинуть медицинский центр.
В компании добавили, что установление точных причин произошедшего продолжается.
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2024
Германия передала Украине боеприпасы, надводные беспилотники и танки
18:46
 
ЭкономикаBASFГЕРМАНИЯзаводвзрыв
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала