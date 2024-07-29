https://1prime.ru/20240729/zapad-850511459.html

Понимают, но не признают. На Западе осознали тяжелую правду об Украине

Понимают, но не признают. На Западе осознали тяжелую правду об Украине - 29.07.2024, ПРАЙМ

Понимают, но не признают. На Западе осознали тяжелую правду об Украине

Запад и Киев понимают, что Украина не вернет утраченные территории с помощью боевых действий, но не могут публично это признать. Такое мнение выразил колумнист... | 29.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-29T16:11+0300

2024-07-29T16:11+0300

2024-07-29T16:11+0300

спецоперация на украине

украина

запад

территории

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Запад и Киев понимают, что Украина не вернет утраченные территории с помощью боевых действий, но не могут публично это признать. Такое мнение выразил колумнист Гидеон Рахман в статье для Financial Times."При нынешнем положении дел маловероятно, что Киеву удастся вернуть всю свою территорию силой оружия. Украинцы и их главные западные сторонники знают это, хотя и не признают публично", - пишет он.По мнению Рахмана, украинская общественность поддерживает схему территории в обмен на мир, но это еще не позиция большинства.Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.

https://1prime.ru/20240726/territorii-850457785.html

украина

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украина, запад, территории