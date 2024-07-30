https://1prime.ru/20240730/antonov-850523114.html
Посол Антонов дал США совет решить внутренние проблемы
Посол Антонов дал США совет решить внутренние проблемы - 30.07.2024, ПРАЙМ
Посол Антонов дал США совет решить внутренние проблемы
Соединенным Штатам следует заняться решением внутренних социально-экономических проблем, а также увеличивающимся государственным долгом страны вместо выделения... | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T07:10+0300
2024-07-30T07:10+0300
2024-07-30T07:10+0300
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ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Соединенным Штатам следует заняться решением внутренних социально-экономических проблем, а также увеличивающимся государственным долгом страны вместо выделения очередной помощи Киеву, заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам дипломата, США продолжают сжигать колоссальные средства в топке украинского конфликта, причем делают это в условиях рекордного уровня американского госдолга, который, как было объявлено, впервые превысил 35 триллионов долларов.Он добавил, что можно только вообразить, какую бы пользу принесли эти средства, если бы они были "направлены на борьбу с множеством социально-экономических проблем в самих Соединенных Штатах". Антонов подчеркнул, что, продолжая предоставлять помощь Украине, США лишь затягивают конфликт, что ведет к росту числа жертв.Пентагон сообщил в понедельник, что США выделяют Киеву военную помощь на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Также Украина получит оружие еще на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий. Таким образом, согласно данным Пентагона, общий объем военной помощи Украине со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов.
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сша, россия, анатолий антонов, украина
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, Анатолий Антонов, УКРАИНА
Посол Антонов дал США совет решить внутренние проблемы
Посол Антонов в ответ на новую помощь Украине посоветовал США решить внутренние проблемы
ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Соединенным Штатам следует заняться решением внутренних социально-экономических проблем, а также увеличивающимся государственным долгом страны вместо выделения очередной помощи Киеву, заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По словам дипломата, США продолжают сжигать колоссальные средства в топке украинского конфликта, причем делают это в условиях рекордного уровня американского госдолга, который, как было объявлено, впервые превысил 35 триллионов долларов.
Он добавил, что можно только вообразить, какую бы пользу принесли эти средства, если бы они были "направлены на борьбу с множеством социально-экономических проблем в самих Соединенных Штатах".
Антонов проанализировал итоги первого дня саммита НАТО
Антонов подчеркнул, что, продолжая предоставлять помощь Украине, США лишь затягивают конфликт, что ведет к росту числа жертв.
Пентагон сообщил в понедельник, что США выделяют Киеву военную помощь на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Также Украина получит оружие еще на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий. Таким образом, согласно данным Пентагона, общий объем военной помощи Украине со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов.