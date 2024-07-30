https://1prime.ru/20240730/antonov-850523114.html

Посол Антонов дал США совет решить внутренние проблемы

Посол Антонов дал США совет решить внутренние проблемы - 30.07.2024, ПРАЙМ

Посол Антонов дал США совет решить внутренние проблемы

Соединенным Штатам следует заняться решением внутренних социально-экономических проблем, а также увеличивающимся государственным долгом страны вместо выделения... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T07:10+0300

2024-07-30T07:10+0300

2024-07-30T07:10+0300

спецоперация на украине

сша

россия

анатолий антонов

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84176/22/841762201_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_c684e458e29b2d98ceb01b3a0114efe5.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июл - ПРАЙМ. Соединенным Штатам следует заняться решением внутренних социально-экономических проблем, а также увеличивающимся государственным долгом страны вместо выделения очередной помощи Киеву, заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам дипломата, США продолжают сжигать колоссальные средства в топке украинского конфликта, причем делают это в условиях рекордного уровня американского госдолга, который, как было объявлено, впервые превысил 35 триллионов долларов.Он добавил, что можно только вообразить, какую бы пользу принесли эти средства, если бы они были "направлены на борьбу с множеством социально-экономических проблем в самих Соединенных Штатах". Антонов подчеркнул, что, продолжая предоставлять помощь Украине, США лишь затягивают конфликт, что ведет к росту числа жертв.Пентагон сообщил в понедельник, что США выделяют Киеву военную помощь на 1,5 миллиарда долларов из фонда поддержки Украины. Также Украина получит оружие еще на 200 миллионов долларов в рамках президентских полномочий. Таким образом, согласно данным Пентагона, общий объем военной помощи Украине со стороны США за время президентства Джо Байдена превысил 56,1 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20240710/nato-849971541.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, анатолий антонов, украина