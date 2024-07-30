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Шильдик, печка и цена: чем нас удивит семиместный “Москвич 8” - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Шильдик, печка и цена: чем нас удивит семиместный “Москвич 8”
Шильдик, печка и цена: чем нас удивит семиместный “Москвич 8” - 30.07.2024, ПРАЙМ
Шильдик, печка и цена: чем нас удивит семиместный “Москвич 8”
Премьера нового семиместного кроссовера “Москвич 8” состоится на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", которая пройдет в столице с 1 августа по 8 | 30.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-30T08:00+0300
2024-07-30T08:00+0300
мнения аналитиков
авто
москвич
автозавод "москвич"
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Премьера нового семиместного кроссовера “Москвич 8” состоится на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", которая пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября.Однако ждать какой-то принципиально новой российской разработки не стоит - это всего лишь локализованный вариант китайского автомобиля JAC X8 Plus.С одной стороны, происхождение машины обусловило типичную для моделей из КНР и не слишком почитаемую россиянами начинку: сочетание форсированного малокубатурного турбомотора (1,5 литра, 174 л.с.) с роботизированной коробкой передач и безальтернативным передним приводом. С другой — в качестве исходника выбрали довольно свежую машину образца 2022 года. Да и сам по себе формат крупного, солидного кроссовера сейчас в тренде. К тому же семиместный салон тоже способен стать важным конкурентным преимуществом — особенно для семейных покупателей.О ценах мы пока можем лишь гадать. Скорее всего, на первом этапе локализация "Москвича 8" будет минимальной — оригинальные логотипы, оснащение, возможно, адаптация к холодным климатическим условиям. Это не позволит марке существенно демпинговать. Кроме того, новый кроссовер при длине 4,8 метра станет самой крупной моделью бренда, флагманом линейки. Значит, если опираться на актуальные прайс-листы "Москвича", нужно рассчитывать на сумму не меньше 3-3,5 миллиона рублей. То есть в теории "Москвич 8" может получиться чуть доступнее больших кроссоверов вроде Jetour X90 Plus или GAC GS8 и выступить в одной нише с моноприводными версиями Chery Tiggo 8 Pro Max. Но серьезной выгоды на фоне конкурентов ожидать, повторюсь, не стоит.Автор - Юрий Урюков, эксперт инфраструктурного центра "Автонет" Московского политеха
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Юрий Урюков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850451951_0:135:540:675_100x100_80_0_0_ca846ccf7a8906b0970cb958c4d0963d.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, авто, москвич, автозавод "москвич"
Мнения аналитиков, Авто, Москвич, автозавод "Москвич"
08:00 30.07.2024
 
Шильдик, печка и цена: чем нас удивит семиместный “Москвич 8”

Эксперт Урюков: локализованный “Москвич 8” может стоить от 3-3,5 млн рублей

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Юрий Урюков, эксперт инфраструктурного центра Автонет Московского политеха
Юрий Урюков
Эксперт инфраструктурного центра "Автонет" Московского политеха
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Премьера нового семиместного кроссовера “Москвич 8” состоится на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", которая пройдет в столице с 1 августа по 8 сентября.
Однако ждать какой-то принципиально новой российской разработки не стоит - это всего лишь локализованный вариант китайского автомобиля JAC X8 Plus.
С одной стороны, происхождение машины обусловило типичную для моделей из КНР и не слишком почитаемую россиянами начинку: сочетание форсированного малокубатурного турбомотора (1,5 литра, 174 л.с.) с роботизированной коробкой передач и безальтернативным передним приводом. С другой — в качестве исходника выбрали довольно свежую машину образца 2022 года. Да и сам по себе формат крупного, солидного кроссовера сейчас в тренде. К тому же семиместный салон тоже способен стать важным конкурентным преимуществом — особенно для семейных покупателей.
О ценах мы пока можем лишь гадать. Скорее всего, на первом этапе локализация "Москвича 8" будет минимальной — оригинальные логотипы, оснащение, возможно, адаптация к холодным климатическим условиям. Это не позволит марке существенно демпинговать. Кроме того, новый кроссовер при длине 4,8 метра станет самой крупной моделью бренда, флагманом линейки.
Значит, если опираться на актуальные прайс-листы "Москвича", нужно рассчитывать на сумму не меньше 3-3,5 миллиона рублей. То есть в теории "Москвич 8" может получиться чуть доступнее больших кроссоверов вроде Jetour X90 Plus или GAC GS8 и выступить в одной нише с моноприводными версиями Chery Tiggo 8 Pro Max. Но серьезной выгоды на фоне конкурентов ожидать, повторюсь, не стоит.
Автор - Юрий Урюков, эксперт инфраструктурного центра "Автонет" Московского политеха

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