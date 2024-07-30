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Цены на ряд моделей "АвтоВАЗа" изменятся в середине августа

Цены на ряд моделей "АвтоВАЗа" изменятся в середине августа - 30.07.2024, ПРАЙМ

Цены на ряд моделей "АвтоВАЗа" изменятся в середине августа

"АвтоВАЗ" в середине августа запланировал коррекцию цен на большинство выпускаемых моделей. Новый прайс-лист, который уже отправлен дилерам, вступит в силу 14... | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T12:04+0300

2024-07-30T12:04+0300

2024-07-30T12:04+0300

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в середине августа запланировал коррекцию цен на большинство выпускаемых моделей. Новый прайс-лист, который уже отправлен дилерам, вступит в силу 14 августа, пишет Авто.ру.Подорожание на 15,5-16,5 тысяч рублей коснется седанов и лифтбеков Lada Granta. Так, четырёхдверка в комплектации Classic'24 будет стоить от 926 500 рублей, в комплектации Comfort'24 Plus с "автоматом" — от 1 294 500 рублей. Granta Sportline (бывшие Drive Active) прибавит в цене 21,5 тысячи - до 1 297 500 рублей для седана и 1 337 500 рублей для лифтбека.При этом стоимость большинства моделей Lada Vesta не изменится: она уже выросла в июле в связи с изменением комплектаций. Самая доступная - Comfort со 106-сильным двигателем и МКПП обойдется в 1 457 500. Кросс-седан и универсал несколько дороже.Цена Lada Niva Legend в начальной комплектации сохранится на уровне 981 тысяча рублей, Niva Travel подорожает с 1 269 000 до 1 310 500 рублей.После переноса производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск возобновится продажа и этой модели. Она подешевеет на 3500 рублей.В конце августа сотрудники "АвтоВАЗа" и его дочерних предприятий уходят в корпоративный отпуск, который продлится более трех недель. На это время запланированы ремонт и модернизация оборудования и подготовка сборочных линий к производству новинки Lada Aura. Будет оптимизирована и линия сборки Lada Niva.

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авто, спрос на легковые авто, автоваз