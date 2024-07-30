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Россиянам рассказали, чем хорош Hyundai Santa Fe

Россиянам рассказали, чем хорош Hyundai Santa Fe - 30.07.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, чем хорош Hyundai Santa Fe

Новый Hyundai Santa Fe 2024 года прибыл в Россию по параллельному импорту, цена начинается от 5,7 миллиона рублей, рассказал эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев. | 30.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-30T13:26+0300

2024-07-30T13:26+0300

2024-07-30T13:26+0300

hyundai

авто

россия

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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Новый Hyundai Santa Fe 2024 года прибыл в Россию по параллельному импорту, цена начинается от 5,7 миллиона рублей, рассказал эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев.По его словам, авто имеет двигатель G4KN 2.5 (194 л.с.), работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом, турбинированный мотор G4KP, 281 л.с., 18-ти дюймовые колеса."Оснащение даже в "базе" богатое, только вот цены кусаются – от 5,7 млн рублей", - добавил Зиновьев.

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hyundai, авто, россия