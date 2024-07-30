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Россиянам рассказали, чем хорош Hyundai Santa Fe - 30.07.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, чем хорош Hyundai Santa Fe
Россиянам рассказали, чем хорош Hyundai Santa Fe - 30.07.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, чем хорош Hyundai Santa Fe
Новый Hyundai Santa Fe 2024 года прибыл в Россию по параллельному импорту, цена начинается от 5,7 миллиона рублей, рассказал эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев. | 30.07.2024, ПРАЙМ
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авто
россия
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Новый Hyundai Santa Fe 2024 года прибыл в Россию по параллельному импорту, цена начинается от 5,7 миллиона рублей, рассказал эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев.По его словам, авто имеет двигатель G4KN 2.5 (194 л.с.), работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом, турбинированный мотор G4KP, 281 л.с., 18-ти дюймовые колеса."Оснащение даже в "базе" богатое, только вот цены кусаются – от 5,7 млн рублей", - добавил Зиновьев.
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hyundai, авто, россия
Hyundai, Авто, РОССИЯ
13:26 30.07.2024
 
Россиянам рассказали, чем хорош Hyundai Santa Fe

Эксперт "За рулем" рассказал, чем хорош новый Hyundai Santa Fe

© Фото : HyundaiАвтомобиль Hyundai Santa Fe
Автомобиль Hyundai Santa Fe - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2024
© Фото : Hyundai
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МОСКВА, 30 июл - ПРАЙМ. Новый Hyundai Santa Fe 2024 года прибыл в Россию по параллельному импорту, цена начинается от 5,7 миллиона рублей, рассказал эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев.
По его словам, авто имеет двигатель G4KN 2.5 (194 л.с.), работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом, турбинированный мотор G4KP, 281 л.с., 18-ти дюймовые колеса.
"Оснащение даже в "базе" богатое, только вот цены кусаются – от 5,7 млн рублей", - добавил Зиновьев.
 
HyundaiАвтоРОССИЯ
 
 
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